Амбасадорка Израела оптужила Сабину Ћудић за ширење антисемитизма

11.02.2026
07:30
Коментари:2
Нерезидентна амбасадорка Израела за Босну и Херцеговину Галит Пелег одговорила је предсједници Наше странке Сабини Ћудић, а која је претходно изнијела низ критика поводом актуелних дешавања у БиХ и међународним сусретима Милорада Додика.
Ћудић је у свом саопштењу истакла како се "није тешко састати с кабинетом израелског премијера Бењамина Нетанјахуа, само претходно морате бити спремни прескочити преко дјечијих тијела".
У саопштењу, израелска амбасадорка је навела да "расистичка и антисемитска реторика предсједнице Наше странке Сабине Ћудић и ширење мржње према Јаврејима потичу подјеле и провокације те поткопавају билатералне односе".
Пелег је у саопштењу рекла "да БиХ, ако жели бити дио ЕУ, мора рећи 'не' фашизму, исламофобији и ксенофобији, али и стати на крај кориштењу антисемитске терминологије и наратива - без изузетка".
"Посебно је обесхрабрујуће свједочити изнова и изнова како локални политичари искориштавају нападе на Израел као средство за унапређење властитог положаја у домаћој политици. Таква реторика потиче подјеле и провокације, умјесто да подстиче дијалог, те уједно поткопава врсту билатералних односа које би једна напредна европска земља настојала промицати", навела је.
Пелег истиче да је након Дана сјећања на Холокауст, дубоко узнемирујуће чути "расистичке и антисемитске оптужбе које се тако лежерно и јавно износе".
"Ћудић опширно говори о исламофобији, и то с правом, јер се мржња према било којој групи мора осуђивати. Ипак, чини се да нема потешкоћа у ширењу мржње према Јеврејима. Овај двоструки стандард немогуће је игнорисати", наводи и додаје да је јеврејска заједница у Сарајеву данас малобројна, те да је у великој мјери чине преживјели Холокауста и њихови потомци.
Израелска амбасадорка тврди да је некада поносна и напредна заједница сада сведена на ону која се осјећа присиљеном скривати јеврејске симболе из страха од непријатељства - управо због ставова и изјава какве Ћудић промовише.
Упитала је и "на које вриједности Сабина Ћудић мисли када говори о европским вриједностима те мисли ли на оне које су се заступале у злогласним четрдесетим годинама прошлог вијека".
"Историја нас је, уз неподношљиву цијену, научила камо могу одвести демонизација, дехуманизација и антисемитски језик. Она говори о тијелима дјеце. Да је госпођа Ћудић, као што је то учинио Милорад Додик, одлучила посјетити Израел, својим очима би видјела младе Израелце - Јевреје, муслимане и хршћане који су убијени, мучени и отети од оних чија 'хуманитарна права' она тако страствено брани", додала је Пелег.
