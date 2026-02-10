Кошарац: Бошњаци не примјећују реалност мултиполарног свијета

Извор:
10.02.2026
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац истакао је да су бошњачки политичари у ЕУ трансу и не примјећују реалност која се зове мултиполарни свијет.
"Они и даље вјерују бриселском Деда Мразу, заговарајући пропале политике о томе да је ЕУ једина адреса", написао је Кошарац на друштвеној мрежи "Икс".
