Брука на ЗОИ: Добили медаље које морају да поправљају

Организатори Зимских олимпијских игара у Милану и Кортини објавили су да су пронашли рјешење за поломљене медаље, на које су се спортисти жалили.
Они који су добили оштећена одличја, моћи ће да их поправе.
Тако је у преносу уживо Јута Лердам поломила своје злато.
"Спроведена је циљана истрага и пронађено је рјешење. Милано Кортина 2026 потврђује своју посвећеност осигуравању да медаље, које симболизују највеће достигнуће у каријери спортисте, испуњавају стандарде квалитета и пажњу посвећену детаљима", рекао је директор комуникација ЗОИ, Лука Касаса.
Организатори су спровели истрагу са италијанском државном ковницом новца, која је била задужена за израду медаља и дошли су до закључка да је само ограничени број медаља имао грешку, иако није прецизирано о каквој врсти грешке је реч.
Златне медаље са овогодишњих ЗОИ теже 500 грама, од чега је шест грама злата. Исту тежину имају и сребрна одличја, док су бронзана нешто лакша, теже 420 грама.
