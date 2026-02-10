Logo
Large banner

Олимпијцима пуцају медаље, oд чега су заправо направљене?

Извор:

Индекс

10.02.2026

14:18

Коментари:

0
Олимпијцима пуцају медаље, oд чега су заправо направљене?
Фото: pexels/Anna Shvets

Иако на први поглед изгледају као да су израђене од чистог злата, медаље које ће спорташи подизати на побједничком постољу на Зимским олимпијским играма 2026. показале су се проблематичнима - јер пуцају.

Низоземска брза клизачица Јута Лердам (27), која је у Милану и Цортини д'Ампеззо освојила своје прво олимпијско злато на 1000 метара, поставивши притом нови олимпијски рекорд (1:12.31), доживјела је неугодно изненађење. Током снимања видеа који је подијелила с милионима пратилаца на друштвеним мрежама, медаља јој је пукла у рукама.

"Хтјела сам вам ово показати јер ово је невјеројатно! Ја сам олимпијска побједница. Ово је стварно", рекла је Лердам кроз сузе радоснице, но тренутак славља прекинуо је шок - златна медаља се преломила.

Пуцају и друге медаље

Лердам није једина. Америчкој скијашици Брези Јохнсон такође је пукла златна медаља, а њемачком биатлонцу Јустусу Стрелов медаља се сломила кад му је пала током славља. Шведска скијашица тркачица Еба Андерсон доживјела је исто. Због све учесталијих случајева, јавност тражи објашњење од организатора.

@juttaleerdam

I CAN’t BELIEVE IT!!! & SKATER AN OLYMPIC RECORD!!!

♬ origineel geluid - Jutta Leerdam

На упите новинара реагирао је Андреа Франциси, главни оперативни директор Игара: "Потпуно смо свјесни ситуације. Истражујемо у чему је тачно проблем. Посветит ћемо максималну позорност медаљама како би све било савршено јер је ово једна од најважнијих ствари за спорташе."

Медаље ипак нису од чистог злата

Према организаторима, златне медаље заправо садрже врло мало злата. Унаточ сјају и симболици, већином су израђене од сребра. На Играма ће бити додијељено укупно 245 златних медаља, у 116 олимпијских и 79 параолимпијских дисциплина.

Линдзи Вон пад

Остали спортови

Линдзи Вон за 12 секунди такмичења на ЗОИ, зарадила чак 13 пута више него за освајање медаље

Златна медаља тежи 506 грама, али само шест грама отпада на злато. Остатак чини сребро високе чистоће - 99,9 посто за злато и 99 посто за сребро.

Сребрне медаље израђене су од 500 грама сребра (99 посто), док су бронзане од 420 грама бакра. Организатори нису навели чистоћу кориштене бронце.

Димензије и дизајн

Медаље промјера око 80 милиметара и дебљине око 10 милиметара дизајниране су тако да изгледају као да су састављене од двије помакнуте половице. Према организаторима, тај дизајн симболизира "врхунац спорташевог пута и све оне који су му на том путовању били подршка". Медаље су осмислили дизајнери из организацијског одбора Игара у Италији.

Колико вриједе?

На дан свечаног отварања, 6. фебруара, цијена злата износила је 160 долара по граму, а сребра око 2,50 долара по граму. Према тој рачуници, свака златна медаља садржи око 960 долара вриједног злата и приближно 1250 долара сребра, што даје укупну материјалну вриједност од око 2210 долара (2045 еура).

(индекс)

Подијели:

Тагови :

medalje

ЗОИ 2026

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Линдзи Вон за 12 секунди такмичења на ЗОИ, зарадила чак 13 пута више него за освајање медаље

Остали спортови

Линдзи Вон за 12 секунди такмичења на ЗОИ, зарадила чак 13 пута више него за освајање медаље

6 ч

0
Ски скокови

Остали спортови

Нијемац Рајмунд златни на малој скакаоници, Превц тек шести

7 ч

0
Линдзи Вон тајно оперисана други пут

Остали спортови

Линдзи Вон тајно оперисана други пут

23 ч

0
Спортски свијет је у шоку: Огласила се Ана Ивановић

Остали спортови

Спортски свијет је у шоку: Огласила се Ана Ивановић

1 д

0

Више из рубрике

Линдзи Вон се огласила послије друге операције: „Не жалим“

Остали спортови

Линдзи Вон се огласила послије друге операције: „Не жалим“

2 ч

0
Lopta, rukomet

Остали спортови

Бомба у Хумској: Селектор Србије преузима Партизан!

3 ч

0
Смучарски савез Републике Српске

Остали спортови

Страхиња Ерић 67. у спринту на Зимским олимпијским играма

5 ч

0
Линдзи Вон за 12 секунди такмичења на ЗОИ, зарадила чак 13 пута више него за освајање медаље

Остали спортови

Линдзи Вон за 12 секунди такмичења на ЗОИ, зарадила чак 13 пута више него за освајање медаље

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

23

Додик са Замполијем: Сусрет долази у континуитету веома успјешне посјете Вашингтону

16

19

Стижу паре: За 7 знакова почиње златни период

16

18

Инфлуенсерка (24) пронађена мртва у стану: Развела се прије мјесец дана, полиција сумња на једно

16

07

Огласило се тужилаштво због смрти дјевојчице (4)

16

04

Вучић: Са Додиком о свим питањима од значаја за Србију и Српску

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner