Олимпијцима пуцају медаље, oд чега су заправо направљене?

Извор:
Индекс
10.02.2026
14:18
Коментари:0
Иако на први поглед изгледају као да су израђене од чистог злата, медаље које ће спорташи подизати на побједничком постољу на Зимским олимпијским играма 2026. показале су се проблематичнима - јер пуцају.
Низоземска брза клизачица Јута Лердам (27), која је у Милану и Цортини д'Ампеззо освојила своје прво олимпијско злато на 1000 метара, поставивши притом нови олимпијски рекорд (1:12.31), доживјела је неугодно изненађење. Током снимања видеа који је подијелила с милионима пратилаца на друштвеним мрежама, медаља јој је пукла у рукама.
"Хтјела сам вам ово показати јер ово је невјеројатно! Ја сам олимпијска побједница. Ово је стварно", рекла је Лердам кроз сузе радоснице, но тренутак славља прекинуо је шок - златна медаља се преломила.
Лердам није једина. Америчкој скијашици Брези Јохнсон такође је пукла златна медаља, а њемачком биатлонцу Јустусу Стрелов медаља се сломила кад му је пала током славља. Шведска скијашица тркачица Еба Андерсон доживјела је исто. Због све учесталијих случајева, јавност тражи објашњење од организатора.
@juttaleerdam
I CAN’t BELIEVE IT!!! & SKATER AN OLYMPIC RECORD!!! ♬ origineel geluid - Jutta Leerdam
На упите новинара реагирао је Андреа Франциси, главни оперативни директор Игара: "Потпуно смо свјесни ситуације. Истражујемо у чему је тачно проблем. Посветит ћемо максималну позорност медаљама како би све било савршено јер је ово једна од најважнијих ствари за спорташе."
Према организаторима, златне медаље заправо садрже врло мало злата. Унаточ сјају и симболици, већином су израђене од сребра. На Играма ће бити додијељено укупно 245 златних медаља, у 116 олимпијских и 79 параолимпијских дисциплина.
Остали спортови
Линдзи Вон за 12 секунди такмичења на ЗОИ, зарадила чак 13 пута више него за освајање медаље
Златна медаља тежи 506 грама, али само шест грама отпада на злато. Остатак чини сребро високе чистоће - 99,9 посто за злато и 99 посто за сребро.
Сребрне медаље израђене су од 500 грама сребра (99 посто), док су бронзане од 420 грама бакра. Организатори нису навели чистоћу кориштене бронце.
Медаље промјера око 80 милиметара и дебљине око 10 милиметара дизајниране су тако да изгледају као да су састављене од двије помакнуте половице. Према организаторима, тај дизајн симболизира "врхунац спорташевог пута и све оне који су му на том путовању били подршка". Медаље су осмислили дизајнери из организацијског одбора Игара у Италији.
На дан свечаног отварања, 6. фебруара, цијена злата износила је 160 долара по граму, а сребра око 2,50 долара по граму. Према тој рачуници, свака златна медаља садржи око 960 долара вриједног злата и приближно 1250 долара сребра, што даје укупну материјалну вриједност од око 2210 долара (2045 еура).
(индекс)
Остали спортови
6 ч0
Остали спортови
7 ч0
Остали спортови
23 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 ч0
Остали спортови
3 ч0
Остали спортови
5 ч0
Остали спортови
6 ч0
Најновије
Најчитаније
16
23
16
19
16
18
16
07
16
04
Тренутно на програму