Бомба у Хумској: Селектор Србије преузима Партизан!

10.02.2026

12:48

Рукометни клуб Партизан је обавијестио јавност да Ђорђе Ћирковић на крају сезоне неће више бити тренер црно-бијелих, а како преносе домаћи медији спрема се бомба у виду селектора Србије - Раула Гонзалеса.

Наиме, Моцартспорт је пренио информацију да је Шпанац договорио сарадњу у трајању од двије године, толико колико че бити и на клупи репрезентације Србије.

- Током претходног периода остварен је изузетан резултат – клуб је у року од двије и по године вратио сва четири домаћа трофеја и тиме потврдио стабилност система, квалитета рада и заједничке визије. РК Партизан сада улази у нови развојни циклус, са јасним амбицијама и дугорочним плановима. Обје стране изражавају међусобну захвалност на професионалној сарадњи, повјерењу и заједничким успјесима. Такође, желимо јасно да нагласимо да ова одлука долази као резултат договора и планирања будућих корака, без било каквих неспоразума, спекулација или скривених разлога - стоји у саопштењу.

- РК Партизан и тренер Ђорђе Ћирковић захваљују навијачима, партнерима и спортској јавности на подршци и вјерују да ће заједнички завршетак сезоне бити на нивоу резултата и стандарда који су постављени у претходном периоду.

Раул Гонзалес

RK Partizan

