Нијемац Рајмунд златни на малој скакаоници, Превц тек шести

Нијемац Филип Рајмунд освојио је златну медаљу у ски скоковима на малој скакаоници на Зимским олимпијским играма у Милану и Кортини, пошто је у два скока имао 274,1 бод.
Рајмунд, који нема ниједну побједу у Свјетском купу, је до златне медаље дошао скоковима од 102 и 106,5 метара.
Пољак Каспер Томашиак освојио је сребрну медаљу са 270,7 бодова и скоковима од 103 и 107 метара.
Бронзано одличје припало је Јапанцу Рену Никаиду и Швајцарцу Грегору Дешвандену, који су имали по 266 бодова.
Водећи у Свјетском купу и побједник новогодишњег такмичења ''Четири скакаонице'', Словенац Домен Превц заузео је шесту позицију.
Јапанска сноубордерка Кокомо Мурасе освојила је златну медаљу у дисциплини биг ер са 179 бодова.
Сребрну медаљу освојила је Зои Садовски Синот из Новог Зеланда са 172,25 бодова, а бронза је припала Сјунгун Ју из Јужне Кореје са 171.
