Нијемац Рајмунд златни на малој скакаоници, Превц тек шести

Извор:

Танјуг

10.02.2026

09:20

Ски скокови
Фото: Pixabay/Matej Bizjak

Нијемац Филип Рајмунд освојио је златну медаљу у ски скоковима на малој скакаоници на Зимским олимпијским играма у Милану и Кортини, пошто је у два скока имао 274,1 бод.

Рајмунд, који нема ниједну побједу у Свјетском купу, је до златне медаље дошао скоковима од 102 и 106,5 метара.

Пољак Каспер Томашиак освојио је сребрну медаљу са 270,7 бодова и скоковима од 103 и 107 метара.

Бронзано одличје припало је Јапанцу Рену Никаиду и Швајцарцу Грегору Дешвандену, који су имали по 266 бодова.

Водећи у Свјетском купу и побједник новогодишњег такмичења ''Четири скакаонице'', Словенац Домен Превц заузео је шесту позицију.

Јапанска сноубордерка Кокомо Мурасе освојила је златну медаљу у дисциплини биг ер са 179 бодова.

Сребрну медаљу освојила је Зои Садовски Синот из Новог Зеланда са 172,25 бодова, а бронза је припала Сјунгун Ју из Јужне Кореје са 171.

ски скокови

ЗОИ 2026

