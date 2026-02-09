Линдзи Вон тајно оперисана други пут

Извор:
09.02.2026
Америчка скијашица Линдзи Вон у стабилном је стању послије друге операције којој је подвргнута, због повреда задобијених у тешком паду током трке у спусту на Зимским олимпијским играма у Милану и Кортини, пренијели су британски медији.
Вон је у недјељу пала у 13. секунди спуста и сломила лијеву ногу. Љекари су јој 15 минута указивали помоћ на стази, а затим је хеликоптером пребачена у болницу у Тревизу, гдје је подвргнута операцији.
"Скај" је пренио да је 41-годишња скијашица подвргнута и другој операцији, која није била планирана, како би се смањио оток и побољшала циркулација.
Вон је учествовала на Играма недуго пошто је покидала лигаменте лијевог кољена у трци спуста Свјетског купа у Кран Монтани.
Она се вратила такмичењима прошле сезоне послије готово шест година паузе. Вон је у априлу 2024. године подвргнута операцији када јој је уграђено вјештачко кољено од титанијума и послије тога је рекла да се осјећа толико добро да мора да се врати скијању.
Она је у Кортини и поред покиданих лигамената успјешно завршила два тренинга носећи протезу на кољену, а њен тренер Аксел Лунд Свиндал рекао је да је у довољно доброј позицији да се бори за медаљу.
