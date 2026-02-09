Logo
Large banner

Линдзи Вон тајно оперисана други пут

Извор:

АТВ

09.02.2026

16:54

Коментари:

0
Линдзи Вон тајно оперисана други пут
Фото: screenshot

Америчка скијашица Линдзи Вон у стабилном је стању послије друге операције којој је подвргнута, због повреда задобијених у тешком паду током трке у спусту на Зимским олимпијским играма у Милану и Кортини, пренијели су британски медији.

Вон је у недјељу пала у 13. секунди спуста и сломила лијеву ногу. Љекари су јој 15 минута указивали помоћ на стази, а затим је хеликоптером пребачена у болницу у Тревизу, гдје је подвргнута операцији.

Dodik Orban Karan Trišić Babić

Република Српска

Синиша Каран одговорио Виктору Орбану

"Скај" је пренио да је 41-годишња скијашица подвргнута и другој операцији, која није била планирана, како би се смањио оток и побољшала циркулација.

Вон је учествовала на Играма недуго пошто је покидала лигаменте лијевог кољена у трци спуста Свјетског купа у Кран Монтани.

Она се вратила такмичењима прошле сезоне послије готово шест година паузе. Вон је у априлу 2024. године подвргнута операцији када јој је уграђено вјештачко кољено од титанијума и послије тога је рекла да се осјећа толико добро да мора да се врати скијању.

Џефри Епстајн

Свијет

Чланови Конгреса од данас имају право да читају нередиговане Епстајнове документе

Она је у Кортини и поред покиданих лигамената успјешно завршила два тренинга носећи протезу на кољену, а њен тренер Аксел Лунд Свиндал рекао је да је у довољно доброј позицији да се бори за медаљу.

Подијели:

Тагови:

Линдзи Вон пад

Линдзи Вон

ЗОИ 2026

Милано Кортина 2026

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Спортски свијет је у шоку: Огласила се Ана Ивановић

Остали спортови

Спортски свијет је у шоку: Огласила се Ана Ивановић

8 ч

0
Ђоковић гледао "бога" па се хватао за главу

Остали спортови

Ђоковић гледао "бога" па се хватао за главу

10 ч

0
Сијетл освојио супербоул

Остали спортови

Човјек који је виђао духове сада је шампион свијета

11 ч

0
Сијетл прегазио Њу Ингланд у Супербоулу

Остали спортови

Сијетл прегазио Њу Ингланд у Супербоулу

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

15

За дионицу на Коридору 5Ц више од 140 милиона евра

18

13

Пољопривредници ФБиХ: Забранити увоз млијека

18

04

Идеална фризура према облику лица: Откријте шта је најбољи избор за вас

18

04

Несрећа у Бањалуци: Пјешака ударило ауто

18

01

Објављена мапа: У овим градовима БиХ Лидл отвара продавнице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner