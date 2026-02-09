Сијетл прегазио Њу Ингланд у Супербоулу

Извор:
sportklub.rs
09.02.2026
У 60. Супербоулу одиграном у Сан Франциску Сијетл Сихоукси побиједили су Њу Ингланд Петриотсе 29:13.
Као што је Сијетл освојио прву титулу 2014. тако је дошао и до друге 12 година касније. Те 2014. чувена Legion of Boom потпуно је раставила на ситне комаде напад Денвер Бронкоса и Пејтона Менинга, а ова одбрана Сијетла из 2026. показала се као легитиман насљедник те легендарне и показала Њу Ингланд Петриотсима и Дрејку Меју да ће морати још пуно да раде да направе трофејне наследнике Била Беличика и Тома Брејдија.
Од самог старта се видело да ће се озбиљно рударити за поене. Обе одбране играле су на високом нивоу. Али, разлику је чинио напад Сијетла. Тачније Кенета Вокера.
Сјајни ранинг бек био је можда и једини нападачки расположен играч у оба тима у првом полувремену. Али његова 94 освојена јарда умногоме су допринела да Сијетл макар долази у позиције да шутира филд голове.
И ту је Џејсон Мајерс потпуно положио испит. Погодио је са 33, 39 и 41 јарда, тако да је послије првих сата Сијетл ипак имао, за овакву утакмицу, осјетну предност – 9:0.
Ни почетак другог полувремена ништа није донио Патриотама. Прва два драјва нису успјели ни да се примакну поенима. Са друге стране Сијетл је у првом драјву дошао до новог филд гола и двоцифрене предности – 12:0. Чекао се тај неки велики моменат и он се догодио у самом финишу треће четвртине.
Квотербек Њу Ингланда Дрејк Меј изгубио је лопту. Дошло је до фамбла и Сијетл ју је освојио на половини противника. Казна је била сурова. Сијетл је постигао први тачдаун на почетку четврте четвртине. Сем Дарнолд бацио је тачдаун од 16 јарди за Еј Џеј Барнера и Сијетл је повео 19:0.
Тада су се пробудили Дрејк Меј и Петриотси. Брз драјв, Меј је коначно кренуо да баца храбрије. И то је резултирало тачдауном за Мека Колинса. Потом су се одбранили Петриотси, добро је Меј повео драјв. Али онда потпуни антиклимакс. Бацио је интерсепшн, који је кажњен новим филд голом за 22:7 пет и по минута прије краја.
Све је ипак било ријешено када је у наредном драјву Дрејк Меј изгубио нову лопту. Девон Витерспун покупио је фамбл који је вратио за тачдаун и Сијетл је четири и по минута прије краја повео 29:7, чиме је практично стављена тачка на Супербоул.
Јесу Петриотси постигли тачдаун у наредном драјву преко Рамондреа Стивенсона. Смањили су на 29:13, имали су два минута и 21 секунд до краја. Али свака нада нестала је послије неуспјешног онсајд кика.
Сем Дарнолд је чак и на крају имао солидне бројке. Пребацио је 202 јарда уз тачдаун. Ипак, главно име Сијетла и саме утакмице био је Кенет Вокер.
Истрчао је 135 јарди, ухватио 26 и заслужио признање МВП Супербоула.
Наравно, треба истаћи и сјајну одбрану која је успела да освоји три лопте и постигне дефанзиван тачдаун. На другој страни Меј је завршио са два бачена тачдауна, 295 пребачених јарди. Али и чак три изгубљене лопте и шест претрпљених секова.
