Трамп: САД и Русија не би требало да продужавају СТАРТ споразум већ да постигну нови

Извор:

Танјуг

06.02.2026

07:42

Трамп амерички предсједник
Фото: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је синоћ да Сједињене Америчке Државе и Русија не би требало да продужавају Нови СТАРТ споразум о нуклеарном наоружању, за који је рекао да је био "лоше договорен", већ да постигну нови споразум у тој области.

- Умјесто да продужавамо 'Нови СТАРТ' лоше договорен споразум Сједињених Држава који се, поред свега осталог, грубо крши, требало би да наши нуклеарни стручњаци раде на новом, побољшаном и модернизованом споразуму који може трајати дуго у будућности - рекао је Трамп у објави на друштвеној мрежи Трутх Социал.

Трамп је у објави рекао и да је "спријечио избијање нуклеарних ратова широм свијета, између Пакистана и Индије, Ирана и Израела, и Русије и Украјине".

- Сједињене Државе су најмоћнија земља на свијету. Потпуно сам обновио њену војску током свог првог мандата, укључујући ново и многобројно обновљено нуклеарно оружје. Такође сам додао Свемирске снаге и сада настављамо да обнављамо нашу војску на нивоима какве никада раније нису виђене - рекао је Трамп.

Додао је да ће америчка морнарица добити бојне бродове, "који су 100 пута моћнији" од оних који су пловили морима током Другог свјетског рата.

Нови СТАРТ је био посљедњи билатерални споразум којим су регулисани нуклеарни арсенали главних нуклеарних сила, САД и Русије, а истекао је јуче након што САД нису показале интересовање за његово обнављање.

Првобитни СТАРТ споразум, који су 1991. године потписали САД и Совјетски Савез, забрањивао је свакој од страна потписница да распореди више од 6.000 нуклеарних бојевих глава.

Нови СТАРТ, који су 2010. године потписали тадашњи предсједници САД и Русије, Барак Обама и Дмитриј Медведев, ступио је на снагу 5. фебруара 2011. године, а њиме је број распоређених стратешких нуклеарних бојевих глава за сваку страну ограничен на 1.550.

Такође је успоставља се извјесна транспарентност, укључујући пренос података, обавјештења и инспекције на лицу мјеста.

Иако је Русија суспендовала споразум прије три године због појачаних тензија око рата у Украјини, сматрало се да обе земље и даље поштују споразум.

Споразум је спријечио неконтролисано гомилање нуклеарног оружја и обезбиједио земљама са највећим нуклеарним арсеналима мјере транспарентности како би се избјегло погрешно процијењивање међусобних намјера.

Доналд Трамп

Русија

Америка

