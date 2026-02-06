Трамп: САД и Русија не би требало да продужавају СТАРТ споразум већ да постигну нови

Извор:
Танјуг
06.02.2026
07:42
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је синоћ да Сједињене Америчке Државе и Русија не би требало да продужавају Нови СТАРТ споразум о нуклеарном наоружању, за који је рекао да је био "лоше договорен", већ да постигну нови споразум у тој области.
- Умјесто да продужавамо 'Нови СТАРТ' лоше договорен споразум Сједињених Држава који се, поред свега осталог, грубо крши, требало би да наши нуклеарни стручњаци раде на новом, побољшаном и модернизованом споразуму који може трајати дуго у будућности - рекао је Трамп у објави на друштвеној мрежи Трутх Социал.
Друштво
Не дозволите да вас изненади снијег: Ево гдје нас очекују падавине
Трамп је у објави рекао и да је "спријечио избијање нуклеарних ратова широм свијета, између Пакистана и Индије, Ирана и Израела, и Русије и Украјине".
- Сједињене Државе су најмоћнија земља на свијету. Потпуно сам обновио њену војску током свог првог мандата, укључујући ново и многобројно обновљено нуклеарно оружје. Такође сам додао Свемирске снаге и сада настављамо да обнављамо нашу војску на нивоима какве никада раније нису виђене - рекао је Трамп.
Додао је да ће америчка морнарица добити бојне бродове, "који су 100 пута моћнији" од оних који су пловили морима током Другог свјетског рата.
Република Српска
Додик: О Српској се више не прича, с њом се разговара као с кредибилним партнером
Нови СТАРТ је био посљедњи билатерални споразум којим су регулисани нуклеарни арсенали главних нуклеарних сила, САД и Русије, а истекао је јуче након што САД нису показале интересовање за његово обнављање.
Првобитни СТАРТ споразум, који су 1991. године потписали САД и Совјетски Савез, забрањивао је свакој од страна потписница да распореди више од 6.000 нуклеарних бојевих глава.
Нови СТАРТ, који су 2010. године потписали тадашњи предсједници САД и Русије, Барак Обама и Дмитриј Медведев, ступио је на снагу 5. фебруара 2011. године, а њиме је број распоређених стратешких нуклеарних бојевих глава за сваку страну ограничен на 1.550.
Такође је успоставља се извјесна транспарентност, укључујући пренос података, обавјештења и инспекције на лицу мјеста.
Занимљивости
Снимљена џиновска фантомска медуза: Њене руке могу нарасти до 10 метара
Иако је Русија суспендовала споразум прије три године због појачаних тензија око рата у Украјини, сматрало се да обе земље и даље поштују споразум.
Споразум је спријечио неконтролисано гомилање нуклеарног оружја и обезбиједио земљама са највећим нуклеарним арсеналима мјере транспарентности како би се избјегло погрешно процијењивање међусобних намјера.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму