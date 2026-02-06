Снимљена џиновска фантомска медуза: Њене руке могу нарасти до 10 метара

Извор:
Тим истраживача који проучавају дубоко море код обале Аргентине открио је медузу која може нарасти величине школског аутобуса.
Снимак приказује ријетко виђену џиновску "фантомску медузу" на дубини од око 250 метара, јавља CBS News .
Према подацима Океанографског института Шмит, тијело медузе може достићи пречник до једног метра, док њене руке могу бити дугачке и до 10 метара.
A team of researchers documenting the deep sea off the coast of Argentina discovered a jellyfish that can "grow as long a school bus." The footage shows a rarely seen giant phantom jellyfish at 820 feet below sea.— CBS News (@CBSNews) February 4, 2026
The belly of the jellyfish can grow up to 3.3 feet in diameter… pic.twitter.com/h9hnyNMtI9
