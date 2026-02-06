Logo
Снимљена џиновска фантомска медуза: Њене руке могу нарасти до 10 метара

06.02.2026

Снимљена џиновска фантомска медуза: Њене руке могу нарасти до 10 метара
Тим истраживача који проучавају дубоко море код обале Аргентине открио је медузу која може нарасти величине школског аутобуса.

Снимак приказује ријетко виђену џиновску "фантомску медузу" на дубини од око 250 метара, јавља CBS News .

Према подацима Океанографског института Шмит, тијело медузе може достићи пречник до једног метра, док њене руке могу бити дугачке и до 10 метара.

meduza

