Имате на руци "линију богатства": Ако уочите ове 3 црте суђено вам је да се обогатите

Извор:

Крстарица

05.02.2026

21:16

Линија богатства на зглобу открива вашу финансијску судбину. Погледајте да ли имате ове 3 црте и сазнајте да ли вам је суђен велики новац.

Линија богатства на зглобу ако видите ове 3 црте, новац вам стиже лакше него другима.

Заборавите на гледање у шољу или компликоване хороскопе. Права истина о томе колико ћете имати у џепу не пише у звијездама, него на вашем зглобу. Те попречне црте које зовемо „наруквице“ или „линија богатства“, крију одговор на питање зашто неки људи буквално магнетишу новац, док други гину од рада за мизерију.

Анализа хиљада примјера показује да је по овим знаковима лако препознати ко је рођен под срећном звијездом.

Шта је линија богатства на зглобу?

Линија богатства представља прву јасно дефинисану попречну бразду на мјесту гдје се шака спаја са подлактицом. Ако је ова линија дубока, непрекидна и без ситних крстића, она сигнализује изузетну виталност и урођену способност за привлачење материјалне сигурности током цијелог живота.

Погледајте свој зглоб: Колико црта видите?

Већина људи има двије или три линије.

Ако је ова линија чврста и јасна, ви сте у старту побиједили. То је знак да имате енергију да изгурате пројекте које други напуштају на пола пута. Када је испрекидана, обично трошите енергију на крпљење рупа из прошлости.

Друга линија: Новац без муке

Ово је кључна тачка. Ако је она равна и дубока, суђено вам је да живите изнад просека. Људи са оваквом цртом обично дођу до озбиљног капитала у средњим годинама. Није то никаква магија, већ фокус који други просто немају.

Трећа линија: Утицај и презиме

Ријетко ко је има, а да је потпуно видљива. Ако видите трећу линију без прекида, ви нисте само имућни. Ви сте особа чије име нешто значи у професији или граду. То је знак да ће ваш рад трајати генерацијама.

Гдје људи најчешће гријеше?

Сви одмах мисле да су милионери чим виде било какву црту. Фора је у томе што људи мијешају дубоке бразде са оним ситним, површним цртицама које настају од обичног савијања руке.

Површне линије: Оне не значе ништа, то су само трагови кретања коже.Ланчане линије: Ако вам линија личи на ланац, новац ће долазити, али ће исто тако брзо и одлазити.

Прекиди: Сваки прекид на првој линији је сигнал да успорите. Ваше тијело поручује да не јурите профит по цијену здравља.

Пракса показује да се све увијек сведе на исто: ако су линије блиједе, човјек мора сам да крчи свој пут, без оног ‘вјетра у леђа’ који судбина даје другима, преноси Крстарица.

bogatstvo

длан

