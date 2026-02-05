Драган Стојковић Пикси нашао нови посао?

Извор:
Агенције
05.02.2026
20:46
Коментари:0
Српски стручњак Драган Стојковић Пикси могао би се вратити тренерском послу само неколико мјесеци након што се разишао са репрезентацијом Србије.
Према извјештајима туниских медија, он је главни кандидат да преузме Есперансу, најбољу екипу у овој земљи, клуб који има богату традицију.
Ради се о стручњаку који од октобра 2025. није имао стални ангажман, а у више наврата се његово име доводило у везу са руским клубовима.
Изгледа да му је требало вријеме за одмор, али сада је спреман да се врати тренерским обавезама.
Наводи се да је Стојковић врло близу преузимања једног од највећих афричких клубова, гдје би наслиједио Махера Канзарија.
Ипак, питање је колико је овај потез реалан, с обзиром на то да је сезона у току, а Есперанс се бори за титулу са Африканом.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму