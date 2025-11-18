Logo
Пикси је требало да остане селектор Србије?!

Извор:

Б92

18.11.2025

10:12

Пикси је требало да остане селектор Србије?!
Фото: АТВ / Никола Лучић

Драган Џајић, предсједник Фудбалског савеза Србије, изјавио је да бивши селектор "А" репрезентације Драган Стојковић не би био смијењен да "орлови" нису доживјели пораз у Лесковцу против Албаније.

Утакмица на "Дубочици" је практично одредила судбину Србије, којој су послије тога остале минималне шансе да се пласира на Мундијал.

Стојковића је у међувремену замијенио Вељко Пауновић, који не би имао прилику за то само да је исход једног меча био другачији.

Џајић је осим о томе говорио и због чега Пикси није смијењен већ послије дебакла против Енглеске (0:5).

"Због те утакмице је и дошло до промјена селектора, не бисмо реаговали да се није десио тај пораз. Нисам за то да се сијеку главе. Оно што се десило против Енглеске било је ружно, заслужили смо све критике. Онда је дошао меч са Албанијом, знам колико је нацији тешко пао пораз, нама још више јер нас је много коштао. Селектор је преузео одговорност", рекао је Џајић у разговору за "Спортски журнал".

(б92)

Dragan Džajić

Dragan Stojković Piksi

fudbal

