Пикси је требало да остане селектор Србије?!

Б92
18.11.2025
10:12
Драган Џајић, предсједник Фудбалског савеза Србије, изјавио је да бивши селектор "А" репрезентације Драган Стојковић не би био смијењен да "орлови" нису доживјели пораз у Лесковцу против Албаније.
Утакмица на "Дубочици" је практично одредила судбину Србије, којој су послије тога остале минималне шансе да се пласира на Мундијал.
Стојковића је у међувремену замијенио Вељко Пауновић, који не би имао прилику за то само да је исход једног меча био другачији.
Џајић је осим о томе говорио и због чега Пикси није смијењен већ послије дебакла против Енглеске (0:5).
"Због те утакмице је и дошло до промјена селектора, не бисмо реаговали да се није десио тај пораз. Нисам за то да се сијеку главе. Оно што се десило против Енглеске било је ружно, заслужили смо све критике. Онда је дошао меч са Албанијом, знам колико је нацији тешко пао пораз, нама још више јер нас је много коштао. Селектор је преузео одговорност", рекао је Џајић у разговору за "Спортски журнал".
