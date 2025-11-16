Logo
Владимир Стојковић помјера границе: За голмана Радничког године само број

АТВ

16.11.2025

20:26

Иако је ове године прославио 42. рођендан Владимир Стојковић не помишља на фудбалску пензију. На голу крагујевачког Радничког наставља да помјера границе у богатој каријери која је почела давне 2001. године.

Некадашњи голман Црвене звезде и Партизана нада се добрим резултатима клуба у наставку сезоне у Суперлиги Србије.

Име Владимира Стојковића везано је и за једну од највећих побједа у историји фудбалске репрезентације Србије. Сви добро памте одбрањен пенал Лукасу Подолском на Мундијалу у Јужној Африци 2010. године и тријумф против Њемачке, а искусни голман са великом пажњом прати и актуелна дешавања у табору „орлова“. Вјерује да је долазак Вељка Пауновића на селекторску позицију најбоља могућа одлука.

Без обзира на године Владимир Стојковић и даље показује квалитет и велику посвећеност фудбалу. Жеља и мотивација су и даље присутни, а његово присуство од великог је значаја за екипу Радничког у никад тежој сезони.

