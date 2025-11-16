УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Навијач зарио кључ у главу познатом фудбалеру, хорор сцене

Извор:
Аргентински фудбалер Џонатан Смит (39) хитно је подвргнут операцији након што му је, током туче, један нападач зарио кључ од аутомобила директно у главу.
Фудбалер General Lamadrida задобио је тешку повреду у сриједу у Беразатегуију, гдје је присуствовао женској фудбалској утакмици.
Смит се налазио на трибинама и пратио меч своје ћерке за тим до 16 година, када је на стадиону избила туча међу родитељима. Настао је потпуни хаос, у којем је аргентински интернационалац извукао најдебљи крај.
На узнемирујућој фотографији (коју можете да видите на ОВОМ линку) примјетно је како обилно крвари, са кључем од аутомобила забоденим у лобању.
Према информацијама које преноси лист "Оле", Смит је хитно пребачен у болницу, гдје је одмах оперисан. Лист такође наводи да је нападач, идентификован као Гастон Омар Алварез, убрзо ухапшен, а његов аутомобил је заплијењен.
Алварез је приликом привођења имао видљиве повреде лица. Смитова ћерка је такође повријеђена у инциденту и одвезена је заједно са оцем у болницу „Евита Пуебло“.
Према посљедњим информацијама, власти разматрају могућност да овај напад буде окарактерисан као покушај убиства.
