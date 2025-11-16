Logo
Large banner

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Навијач зарио кључ у главу познатом фудбалеру, хорор сцене

Извор:

Агенције

16.11.2025

15:12

Коментари:

0
УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Навијач зарио кључ у главу познатом фудбалеру, хорор сцене
Фото: АТВ

Аргентински фудбалер Џонатан Смит (39) хитно је подвргнут операцији након што му је, током туче, један нападач зарио кључ од аутомобила директно у главу.

Фудбалер General Lamadrida задобио је тешку повреду у сриједу у Беразатегуију, гдје је присуствовао женској фудбалској утакмици.

Policija Srbija masakr

Хроника

Брутално убијени отац и син: "Пуцњеви су одјекивали селом, као да их је јурио по окућници"

Смит се налазио на трибинама и пратио меч своје ћерке за тим до 16 година, када је на стадиону избила туча међу родитељима. Настао је потпуни хаос, у којем је аргентински интернационалац извукао најдебљи крај.

На узнемирујућој фотографији (коју можете да видите на ОВОМ линку) примјетно је како обилно крвари, са кључем од аутомобила забоденим у лобању.

Према информацијама које преноси лист "Оле", Смит је хитно пребачен у болницу, гдје је одмах оперисан. Лист такође наводи да је нападач, идентификован као Гастон Омар Алварез, убрзо ухапшен, а његов аутомобил је заплијењен.

иван скоко лондон

Занимљивости

Кренуо да џепари у превозу, па налетио на борца са Балкана: Оборио га за пет секунди

Алварез је приликом привођења имао видљиве повреде лица. Смитова ћерка је такође повријеђена у инциденту и одвезена је заједно са оцем у болницу „Евита Пуебло“.

Према посљедњим информацијама, власти разматрају могућност да овај напад буде окарактерисан као покушај убиства.

Подијели:

Тагови:

fudbal

Туча

Argentina

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Власник Лација зове свештеника у помоћ

Фудбал

Власник Лација зове свештеника у помоћ

4 ч

0
Румунија скандирала ”Србија” у Зеници, полиција их удаљила са стадиона

Фудбал

Румунија скандирала ”Србија” у Зеници, полиција их удаљила са стадиона

8 ч

0
БиХ преокретом славила против Румуније

Фудбал

БиХ преокретом славила против Румуније

8 ч

0
Аплауз до небеског терена! Посљедњи поздрав Жижовићу

Фудбал

Аплауз до небеског терена! Посљедњи поздрав Жижовићу

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

НАТО у паници: Путиново оружје "судњег дана" је спремно?

16

57

Додик: Дејтон је био подвала Србима, данас је потпуно девастиран

16

51

Новинари најавили штрајк 28. новембра!

16

50

Пауновић промијенио екипу Србије за меч против Летоније!

16

39

Славна пјевачица завршила на психијатрији": "Потпуно сам се срушила"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner