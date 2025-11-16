БиХ преокретом славила против Румуније

Извор:
АТВ
16.11.2025
08:21
Фудбалска репрезентација Босне и Херцеговине преокретом је славила против Румуније са 3:1 у претпосљедњем колу квалификација за Свјетско првенство 2026. године.
Румунија је повела већ у 14. минуту меча што је обиљежило прво полувријеме. У другом полувремену БиХ је кренула силовито и Един Џеко доноси поравнање у 49. минуту.
БиХ до преокрета долази у 80. минуту преко Бајрактаревића, а коначних 3:1 поставља Табаковић.
Овом побједом су изабраници Сергеја Барбареза осигурали учешће у баражу, али постоји могућност и да побједом у Бечу против Аустрије јуре директан пласман на Мундијал.
Аустрија је тренутно прва на табели са 18 бодова, а БиХ друга са 16 због чега ће њихов међусобни дуел дефинитивно одлучити ко ће директно на планетарни шампионат, а ко ће у доигравање у марту.
Румунија је остала на 10 бодова и у последњем колу ће на свом терену играти меч без значаја против Сан Марина.
