Први потез новог тренера Партизана – стиже "ново" лице

Извор:
Б92
15.11.2025
19:44

У стручни штаб Партизана ускоро ће бити званично уведено познато име: некадашњи капитен црно-бијелих Мирослав Вулићевић придружиће се екипи Ненада Стојаковића као један од његових помоћника у првом тиму.
Вулићевић, годинама један од најпоузданијих десних бекова који су у овом вијеку носили дрес Партизана, у претходном периоду градио је тренерски пут у омладинској школи клуба. Посљедње двије сезоне водио је кадетску селекцију "парног ваљка", остваривши низ резултата који су га и препоручили за прелазак на виши ниво.
Његова нова улога својеврсни је наставак сарадње са Стојаковићем – двојац је већ радио заједно у омладинском погону, гдје су, послије деценије чекања, донијели титулу јуниорској екипи Партизана.
Управо због тог искуства очекује се да ће Вулићевић бити важан ослонац новом тренеру у покушају да се слична енергија и резултатски искорак пренесу и на сениорски састав.
У стручном штабу Вулићевић ће заменити Марка Јовановића, који је преузео Телеоптик и тиме попунио мјесто упражњено Стојаковићевим одласком.
Ко ће наслиједити Вулићевића на клупи кадета за сада није познато, али би клуб ускоро требало да именује његовог насљедника.
Промјене у организационој структури не завршавају се ту. Нови кондициони тренер биће Александар Илић, који ће радити раме уз раме са Мишом Филиповићем, дугогодишњим задуженим за физичку припрему првотимаца. У стручном тиму остаје и Ђорђије Ћетковић.
