Борац и Раднички из Крагујевца одиграли меч у част Младена Жижовића, у 41. минуту све стало

АТВ

15.11.2025

16:12

Борац и Раднички из Крагујевца одиграли меч у част Младена Жижовића, у 41. минуту све стало
Фото: АТВ

Фудбали Борца и Радничког из Крагујевца одиграли су меморијални меч у част трагично преминулог тренера Младена Жижовића.

Емоције су преплавиле Градски стадион у Бањалуци у мечу који је завршен са 3:3.

Читав стадион је стао у 41. минуту када је услиједио громогласни аплауз у част Жижовића који је у то вријеме преминуо на мечу Радничког и Младости.

транспарент младену жижовићу

Фудбал

Громогласни аплауз у Бањалуци у 41. минуту меча!

Сав приход од продаје карата иде породици Младена Жижовића.

Младен Жижовић

fudbal

ФК Борац

utakmica

