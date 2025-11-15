Борац и Раднички из Крагујевца одиграли меч у част Младена Жижовића, у 41. минуту све стало

Извор:
Фудбали Борца и Радничког из Крагујевца одиграли су меморијални меч у част трагично преминулог тренера Младена Жижовића.
Емоције су преплавиле Градски стадион у Бањалуци у мечу који је завршен са 3:3.
Читав стадион је стао у 41. минуту када је услиједио громогласни аплауз у част Жижовића који је у то вријеме преминуо на мечу Радничког и Младости.
Громогласни аплауз у Бањалуци у 41. минуту меча!
Сав приход од продаје карата иде породици Младена Жижовића.
