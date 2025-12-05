Logo
Татиана након 11 дана пронађена у поткровљу комшијине куће

Извор:

Агенције

05.12.2025

22:53

Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Татиана Траматјере (27), д‌јевојка чији је нестанак 24. новембра забринуо Италију, пронађена је жива након 11 дана потраге.

Ова млада жена се током ноћи вратила кући након што су је карабињери открили у маленој соби у поткровљу куће њеног пријатеља Драгоса Геормескуа, смјештене тек неколико метара од њеног дома у Нардоу.

Након љекарског прегледа у болници, Татиана је поновно са својом породицом.

Чини се како је цијели случај био добровољни бијег од свијета, пише Sky ТГ24.

Кључни помак у истрази догодио се у четвртак навече, 4. децембра, када су карабињери пронашли Татиану у поткровљу у којем живи њезин пријатељ Драгос (30).

Уједно, он је и посљедња особа која ју је вид‌јела прије нестанка. Он је приведен на испитивање, а испочетка се сумњичило да ју је потицао на самоубиство.

Истрага, коју је координисао тужилац Ђузепе Капоћа, од самог се почетка усредсриједила на посљедње сате прије Татианиног нестанка. Утврђено је да се тог послијеподнева састала с Драгосом у парку близу своје куће. Разговарали су о њеном плану да отпутује у Брешу како би се нашла с бившим дечком. Драгос је потврдио да су се "мало порјечкали", али и да су се растали без напетости.

Након проналаска, Драгос је истражитељима објаснио позадину догађаја.

"Она је све организовала и тражила да јој помогнем јер је рекла да сам једини коме вјерује. Рекла ми је да је била потиштена и хтјела се на неко вријеме изоловати од свијета, још неколико дана и онда би се вратила кући", изјавио је он.

Његову причу потврдила је и сама Татиана, због чега се очекује да ће истрага ускоро бити закључена.

Истражитељи су успјели реконструисати догађаје захваљујући детаљној анализи више од четрдесет сати снимака с надзорне камере која је покривала улаз у Драгосову кућу.

Фока

Занимљивости

Власница тражила лососа, а онда је фока ушетала у кафић

Снимци од 24. новембра приказују двије особе како улазе у зграду, али због лошег квалитета није било могуће утврдити њихов идентитет - вид‌јеле су се само силуете.

Међутим, кључно је било то што од тог тренутка нико осим Драгоса није забиљежен како излази или улази. То је истражитеље навело на закључак да је Татиана цијело вријеме била унутра.

На основу тога, тужитељ је издао налог за претрагу, а карабињери су у поткровљу затекли Татиану, која се, према њиховим ријечима, могла слободно кретати.

Драгос Геормеску се данас обратио и јавности, изразивши жаљење због свега што се догодило.

"Снажан обострани осјећај између мене и Татиане, који се учврстио ових дана, није ми допустио да у потпуности схватим посљедице ове наше авантуре, која је, понављам, била заједнички договорена. Желио сам заштитити Татиану у њеним личним одлукама да промијени живот", поручио је пред камерама.

Открио је да су се ових једанаест дана провели добро.

"Мирно. Међу нама постоји наклоност. Нисам присилио Татиану да остане, то је била и њезина воља. Дубоко сам жалостан и извињавам се родитељима и родбини Татиане, припадницима оружаних снага и судијама, те цијелој заједници", додао је.

Татианин брат Владимир изјавио је како породица не жели вршити притисак на њу.

"Кад ме вид‌јела, загрлила ме, била је очито престрашена. Физички је била мало лоше. Препознала ме. Пустићемо је да проговори кад се буде осјећала боље", рекао је брат.

Огласио се и њен отац Рино Траматјере који је кратко је поручио: "У овом тренутку проживљавам свој Божић унапријед."

Татиана и Драгос јутрос су, 5. децембра, поновно испитани како би се разјаснили сви детаљи случаја. За истражитеље је сада готово сигурно да се радило о добровољном одласку, а правосуђе ће одлучити постоје ли елементи кривичног д‌јела.

