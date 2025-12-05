Возач из БиХ учествовао у удесу са фаталним исходом, 12 повријеђено

05.12.2025
22:18
Коментари:0
Старији Аустријанац преминуо је у болници након тешке саобраћајне несреће до које је јуче, 4. децембра, дошло у мјесту Алковен, када се сударио путнички аутомобил и аутобус линијског превоза, за чијим воланом је био држављанин Босне и Херцеговне.
Како је полиција данас саопштила, 70‑годишњи возач из округа Ефердинг преминуо је синоћ 4. децембра у болници у Линцу од посљедица тешких повреда.
Несрећа се догодила јуче, око 16:40 часова на подручју општине Алковен. Држављанин БиХ, стар 52 године био је за воланом аутобуса који се кретао у правцу Линца, док је брачни пар – 70‑годишњи возач и његова 67‑годишња супруга – путовао у супротном правцу. Из још непознатих разлога, дошло је до судара са тешким посљедицама.
Возач аутобуса покушао је да избјегне судар, али га није могао спријечити. Од силине удара, возач и његова супруга остали су заглављени у возилу. Ватрогасне јединице Алковен и Полсинг ослободиле су пар уз помоћ тешке опреме. Обоје су са тешким повредама превезени у оближње болнице. Нажалост, за мушкарца није било спаса упркос свим медицинским напорима.
Возач аутобуса, 52‑годишњак, 10 путника и супруга настрадалог задобили повреде неутврђеног стечена. Возач аутобуса и један путник превезени су на лијечење у Кеплерову универзитетску клинику, преносе Независне.
Свијет
21 мин0
Свијет
27 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
22
27
22
18
22
07
22
01
21
42
Тренутно на програму