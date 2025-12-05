Logo
Ноћна мора у породилишту: У једном дану реанимиране 4 бебе, за двије није било спаса

Извор:

Телеграф

05.12.2025

20:33

beba
Фото: Pixabay

Породилиште у чешком граду Литомержице суочава се са озбиљном ситуацијом. У једном дану, љекари у Центру за бабице морали су да реанимирају чак четворо новорођенчади. Нажалост, двије бебе нису преживјеле. Случај тренутно истражује Регионална здравствена управа, под чију администрацијом болница потпада.

"Можемо да потврдимо да су се ови несрећни и ванредни догађаји догодили у нашем Центру у Литомержицама. Читава ситуација нас је дубоко погодила и темељна истрага нам је приоритет“, рекла је портпаролка Регионалног здравственог завода Милослава Кучерова.

Према њеним ријечима, у току је интерна и екстерна анализа свих околности и поступака како би се утврдили тачни узроци који су довели до ових догађаја, пише Си-ен-ен Прима Њуз.

Руководство болнице у Литомержицу одговорило је на озбиљност ситуације привременом суспензијом шефа порођајне сале и љекара који је био дежурни у вријеме догађаја.

„Ово је стандардна превентивна мера која траје током темељне истраге предметних случајева, како би се обезбедила максимална транспарентност целог процеса“, објаснила је Кучерова.

Horoskop

Занимљивости

Најгоре свекрве рађају се у ова четири знака хороскопа

Болница увјерава да темељно испитује цијелу ствар. Формирана је интерна стручна комисија Регионалног здравственог органа, која детаљно истражује исправност свих поступака у појединачним случајевима. Поред тога, болница је контактирала спољни стручни институт за независну експертизу.

Бабички центар Литомержице специјализован је за природни, често алтернативни порођај, са нагласком на жеље мајки. Има три порођајне сале са модерном опремом, укључујући каде за порођај које омогућавају порођај у води и вертикални порођај. Како Регионални здравствени завод наводи на својој веб страници, „безбједност и мајке и дјетета је обезбијеђена бежичним праћењем фетуса, а потом и новорођенчета након рођења“.

Одјељење наставља са радом без ограничења, пише Телеграф.

Таг:

preminula beba

