Путин: Стратешко партнерство са Индијом ће се даље јачати

Извор:

Sputnjik

05.12.2025

17:24


Фото: Таnjug

Предсједник Русије Владимир Путин изразио је увјерење да ће усаглашена декларација и постигнути споразуми са Индијом дати „озбиљан импулс“ развоју билатералних односа.

„Увјерен сам да ће овај документ придати озбиљан подстрек развоју наших двостраних веза“, поручио је Путин на државном пријему у Предсједничкој палати.

Руски лидер је нагласио да су Москва и Њу Делхи решени да „чине све како би се стратешко партнерство даље учврстило и развијало на добробит два наша народа“.

Путин је истакао да Русија и Индија „тијесно сарађују на формирању атмосфере безбједности, повјерења и мирног поретка на читавом евроазијском простору“, додајући да су јучерашњи и данашњи разговори протекли у „заиста отвореној и конструктивној атмосфери“.

ruza smrt in memoriam

Култура

Преминуо српски стрип умјетник и карикатуриста

"Русија и Индија, руку под руку, раде на успостављању праведног и равноправног мултиполарног свјетског поретка", додао је руски лидер.

Он је такође истакао да ове две земље намјеравају да учине све да осигурају даље јачање свог стратешког партнерства за добробит своја два народа.

Предсједник Русије уједно је и захвалио индијском премијеру Нарендри Модију на продуктивном заједничком раду током државне посјете.

"Искрено цијенимо наше снажне пријатељске односе са Индијом. Темељи ових односа постављени су још средином прошлог вијека", рекао је Путин током државног пријема у његову част, пише Спутњик.

Тагови:

Владимир Путин

Индија

Русија

