Хорор: Тијело дјетета нађено у аутомобилу

Ученик Техничке школе "Иван Сарић" (15) пронађен је без знакова живота у аутомобилу у Суботици.
Према још непотврђеним информацијама које круже по друштвеним мрежама, дјечак је наводно сваке вечери сједио у аутомобилу који је био паркиран у гаражи, слушајући музику.
Наводно је уобичајено остављао одшкринута врата или прозор, али је синоћ, због хладноће, све затворио и укључио грејање у аутомобилу.
Узрок смрти показаће обдукција, али се претпоставља да је аутомобил радио цијелу ноћ и да су издувни гасови ушли у кабину кроз вентилациони систем, те да се тинејџер угушио, пише Курир.
