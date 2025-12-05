Logo
Хорор: Тијело дјетета нађено у аутомобилу

Извор:

Телеграф

05.12.2025

17:09

Коментари:

0
Хорор: Тијело дјетета нађено у аутомобилу
Фото: Танјуг/АП

Ученик Техничке школе "Иван Сарић" (15) пронађен је без знакова живота у аутомобилу у Суботици.

Према још непотврђеним информацијама које круже по друштвеним мрежама, дјечак је наводно сваке вечери сједио у аутомобилу који је био паркиран у гаражи, слушајући музику.

Наводно је уобичајено остављао одшкринута врата или прозор, али је синоћ, због хладноће, све затворио и укључио грејање у аутомобилу.

dijana hrkalovic sc j

Србија

Апелациони суд укинуо пресуду Дијани Хркаловић

Узрок смрти показаће обдукција, али се претпоставља да је аутомобил радио цијелу ноћ и да су издувни гасови ушли у кабину кроз вентилациони систем, те да се тинејџер угушио, пише Курир.

Коментари (0)
