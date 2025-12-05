Више средњошколаца у Сарајеву напало ученика

Извор:
СРНА
05.12.2025
15:11
Коментари:0
Ученика Средње школе металских занимања у Сарајеву напала је група ученика из исте школе током великог одмора, потврђено је Срни у Министарству унутрашњих послова Кантона Сарајеву.
Портпарол МУП-а Мерсиха Новалић рекла је да ће, након што буде комплетирана љекарска обрада ученика, бити познато какве ће мјере бити предузете према учесницима овог догађаја.
Економија
Минић: Ђокић и Петровић сматрају да цијена струје мора бити повећана
Напад је полицији пријављен У 11:45 часова.
Најновије
Најчитаније
15
49
15
46
15
41
15
41
15
30
Тренутно на програму