Више средњошколаца у Сарајеву напало ученика

СРНА

05.12.2025

15:11

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Ученика Средње школе металских занимања у Сарајеву напала је група ученика из исте школе током великог одмора, потврђено је Срни у Министарству унутрашњих послова Кантона Сарајеву.

Портпарол МУП-а Мерсиха Новалић рекла је да ће, након што буде комплетирана љекарска обрада ученика, бити познато какве ће мјере бити предузете према учесницима овог догађаја.

savo minić

Економија

Минић: Ђокић и Петровић сматрају да цијена струје мора бити повећана

Напад је полицији пријављен У 11:45 часова.

физички напад

Сарајево

