У фрижидеру крио дрогу

АТВ
05.12.2025
13:25
Коментари:0
Вишеструки преступник Драган П. и В.Б. из Приједора ухапшени су након што је полиција код њих пронашла и одузела око килограм наркотика и то амфетамин, кокаин, марихуану и хашиш.
Дио дроге је, како сазнајемо, пронађен у фрижидеру једног од осумњичених.
”Приликом контроле осумњиченог В.Б. и претресом стана који користи пронађен је и одузето 767 грама бијелог праха налик амфетамину. Затим 86,7 грама марихуане, 19,9 грама смоласте материје налик хашишу, 93,6 грама бијелог праха налик кокаину”, наводе у ПУ Приједор.
Из полиције је саопштено да је у претресу код Д.П. пронађено 7,7 грама марихуане и одређена количина медицинске дроге.
”Осумњичени су лишени слободе и након комплетирања предмета против В.Б. и Д.П. биће достављен извјештај Окружном јавном тужилаштву у Приједору за почињено кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога”, наводи се у саопштењу ПУ Приједор.
