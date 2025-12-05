Комшије Милице Тодоровић: Добро је што се отарасила тог ''криминалца''

Извор:
Телеграф
05.12.2025
13:17
Коментари:0
Милица Тодоровић ускоро ће постати мајка. Пјевачица је увелико обавила сређивање собе и припремила прве ствари за сина.
Комшије које је готово свакодневно срећу биле су више него расположене да говоре о њој. Како кажу, драго им је што више није са "лошим момком".
“Милицу сви волимо и када смо чули је трудна били смо пресрећни. Пре тога је била у фокусу јавности због оног криминалца којег су овде хапсили, како се писало, код ње у стану и то нас је изненадило. Она није дете из таквог окружења и добро је да се отарасила тог лика. Не знам ко је нови дечко, унука ми каже да долази. Не живи ту, али јој помаже око свега. Она ће ваљда ту остати да живи. Сигурно да хоће јер ту су стизале ствари, нека дрвенарија, верујем да је то креветац и неке комоде за бебу. Шта знам, шта ту сад све треба да има беба, ја када сам добио децу то се само креветац куповао. Ова данашња деца имају и ауто чим се роде и разне љуљашке”, каже чика Милоје.
Сцена
"Планира да одгаја бебу сама": Милица Тодоровић преломила
Дјевојка која ради у оближњем бутику истиче да је пјевачица активна трудница.
“У почетку је нисмо виђали, а и када је пролазила била је некако озбиљна. Вјероватно су јој први мјесеци били тешки, то се могло прочитати на њеном лицу. Сада је опет она стара, насмијана, енергична и свуда иде. Мама јој је ту често и стално довлаче неке кесе са стварима, сада већ броји ситно”.
Сцена
Милица Тодоровић запјевала на слављу у поодмаклој трудноћи
Комшије кажу да Милицу виђају у кафићу на кафи са кумом Стеваном Анђелковићем, а често сврати и у ресторан Саше Ковачевића.
“Лепо изгледа Мицојка, ми је сви овде волимо као да је наша. Сада је већ пред порођајем, али је активна. Виђамо је ту у кафићу на кафи са Стевом, буде јој ту и мама и неке пријатељице. Оде и код Салета у ресторан, прија јој трудноћа. Виђала сам је са тим неким типом, али заиста не знам да ли то њен партнер, нису се љубили”, каже кроз осмијех Маја која живи у улазу поред и додаје:
“Од свих познатих који живе овдје она и Ноле су ми омиљени јер су потпуно природни и никада им ништа није мрско ако их зауставите да се сликају или их питате нешто”, прича комшиница.
(Телеграф)
Сцена
2 седм0
Сцена
3 седм0
Сцена
1 мј0
Сцена
1 мј0
Најновије
Најчитаније
15
49
15
47
15
42
15
41
15
30
Тренутно на програму