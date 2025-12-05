Logo
Large banner

Преминуо легендарни глумац Кери-Хиројуки Тагава

Извор:

Агенције

05.12.2025

08:28

Коментари:

0
Преминуо легендарни глумац Кери-Хиројуки Тагава
Фото: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko Jr

Амерички глумац јапанског поријекла Кери Хиројики Тагава, чија је плодна каријера обухватала улоге "Шенг Тсунга" у филмовима "Мортал комбат" и серији "Човјек у високом замку", преминуо је у 75. години.

Тагава је преминуо у Санта Барбари у четвртак усљед компликација након можданог удара, преносе амерички медији.

Рођен је у Токију, а његова породица касније се настанила у Калифорнији, гдје је похађао средњу школу, а потом се уписао на Универзитет Јужне Калифорније.

У Лос Анђелесу је почео да глуми и развио је сопствени стил борилачких вјештина "чу шин".

Један од његових првих филмских наступа била је улога у филму Бернарда Бертолучија из 1987. године "Посљедњи кинески цар", који је освојио девет "Оскара".

Глумио је и зликовца Кванга у филму о Џејмсу Бонду "Дозвола за убиство", као и у остварењима "Мемоари једне гејше" и "Текен".

Подијели:

Таг:

глумац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жена рањена у пуцњави у Међимурју подлегла повредама

Регион

Жена рањена у пуцњави у Међимурју подлегла повредама

2 ч

0
Упозорење за возаче: Коловози мокри и клизави, магла у котлинама

Друштво

Упозорење за возаче: Коловози мокри и клизави, магла у котлинама

2 ч

0
Рецепт за ''детокс'' из доба Немањића: Овај древни лијек за имунитет има бројне здравствене користи

Здравље

Рецепт за ''детокс'' из доба Немањића: Овај древни лијек за имунитет има бројне здравствене користи

2 ч

0
Кукуруз из конзерве биће укуснији ако направите један једноставан корак прије сервирања

Савјети

Кукуруз из конзерве биће укуснији ако направите један једноставан корак прије сервирања

2 ч

0

Више из рубрике

Шпанија и Холандија се повлаче са Евровизије: Ово је разлог

Сцена

Шпанија и Холандија се повлаче са Евровизије: Ово је разлог

2 ч

0
Анели Ахмић напушта Елиту након масовне туче

Сцена

Анели Ахмић напушта Елиту након масовне туче

11 ч

3
Кија Коцкар и Катарина Живковић

Сцена

Кија Коцкар поново напала Каћу Живковић: Браво, Стојке

12 ч

0
Сукоб у Елити

Сцена

Невиђен сукоб у ријалитију Елита: Нису их могли смирити

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

31

Меси под знаком питања за Свјетско првенство?

10

25

УКЦ Српске: Успјешно изведен сложен захват уклањања тумора наткољенице

10

25

Ево када почиње исплата пензија у Српској

10

22

Познати трговачки ланац прогласио стечај: Преко 200 радника остаје без посла

10

19

Битно: Заштита домаће производње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner