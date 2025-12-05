Преминуо легендарни глумац Кери-Хиројуки Тагава

Извор:
05.12.2025
08:28
Амерички глумац јапанског поријекла Кери Хиројики Тагава, чија је плодна каријера обухватала улоге "Шенг Тсунга" у филмовима "Мортал комбат" и серији "Човјек у високом замку", преминуо је у 75. години.
Тагава је преминуо у Санта Барбари у четвртак усљед компликација након можданог удара, преносе амерички медији.
Рођен је у Токију, а његова породица касније се настанила у Калифорнији, гдје је похађао средњу школу, а потом се уписао на Универзитет Јужне Калифорније.
У Лос Анђелесу је почео да глуми и развио је сопствени стил борилачких вјештина "чу шин".
Један од његових првих филмских наступа била је улога у филму Бернарда Бертолучија из 1987. године "Посљедњи кинески цар", који је освојио девет "Оскара".
Глумио је и зликовца Кванга у филму о Џејмсу Бонду "Дозвола за убиство", као и у остварењима "Мемоари једне гејше" и "Текен".
