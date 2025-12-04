Logo
Кија Коцкар поново напала Каћу Живковић: Браво, Стојке

Кија Коцкар и Катарина Живковић
Фото: Инстаграм

Сукоб некадашњих пријатељица Кристине Кије Коцкар и Катарине Живковић не јењава.

Након што је Катарина за "Блиц" рекла да Кија нема свој живот, те да не жели више да јој придаје на значају, на свом Инстаграму се огласила и бивша ријалити учесница.

Кија је рекла како је Катарина њу прва вријеђала и износила лажи о њој, те да је она због тога одлучила да открије идентитет њеног мужа.

"Браво, Стојке??? Знаш и сам како је дошла до тебе први пут и преко кога. Лет'с кип ит ин д фамили и он д видео. А ти, Катарина, прва си почела да ме вријеђаш и да лажеш, јер си мислила да ја нећу одговорити. Не бих... да ниси претјерала. Сад су глупости кад добијеш одговор? Аха. Објављивала си сторије и постове да немам породицу, а добро знамо на шта си мислила. Зато си писала и брисала када си видјела да ти је на хиљаде људи написало да то није у реду. Лајковала си толико коментара у којима ме људи вријеђају на најгнуснији начин. (Молим све моје имагинарне пријатеље, како их називаш, да све што си написала и лајковала споје у један видео, јер треба да се види каква си особа, шта си лагала, како је почело и све твоје контрадикторности.) Подијелићу то због едукативног разлога", написала је Кија и додала:

"Мини документарац, што да не. Како си изјавила изнад: 'Свако говори о себи'. То бре! Ја се и даље задржавам на првој теми, не ширим причу и слажем се са Стојкетом да је боље да ставиш тачку. Претпостављам да те је он савјетовао? Јер ако проширим, то неће бити вријеђања него чињенице које чак и немају много везе са мном. А то је већ друга врста рекламе, и не вјерујем баш, ма колико ти вољела рекламу и колико ти је потребна, да би баш такву жељела. Ни ти, ни људи поред тебе. Видиш како можеш да будеш фина и културна, па чак и када доживиш такве увреде и лажи, као што сам их ја доживјела од тебе. Али имала си сто интервјуа у којима те питају за мене. И имаћеш их још. Биће само о мени. Сама тонеш и да не кажем ријеч, јер не треба заборавити да си ми прва напала два дана након што сам, из поштовања и због своје културе, рекла прилично лепе ствари о теби. Као и до сада, узећу кокице и само ћу да гледам како упорно гураш свој лажни наратив о томе да и тебе неко први напао и твоју породицу".

Подсјетимо, Кија је бурно реаговала на Каћину изјаву у недавном интервјуу за "Блиц" када смо је упитали за бившу другарицу.

"Нећу да коментаришем људе који немају своје животе и не желим да се бавим глупостима. Свако говори о себи, све што је рекла јасно је, тако да бих ставила ту тачку у сваком смислу", рекла је она тада.

Тагови:

Kristina Kija Kockar

Katarina Živković

Небојша Стојковић Стојке

