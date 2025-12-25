Човјек се угушио док је јео колач: Чланови породице нису успјели да му помогну

25.12.2025
18:36
Коментари:0
Божићно славље у италијанском мјесту Сетимо Торинесе претворило се у трагедију након што је 47-годишњи мушкарац преминуо од гушења традиционалним колачем, панетонеом.
Несрећа се догодила у дому његових родитеља, гдје је породица славила празнике, пише талијански Corriere della Sera.
Жртва је идентифицирана Ђовани Лопез. Према извјештајима, Лопез је славио у родитељској кући у улици Фоглизо, у четврти Борго Нуово, када му је комад колача изненада блокирао дисајне путеве.
Регион
Снијег ломио стабла у Хрватској: Више од 24.000 кућа католички Божић дочекало без струје
Успаничени чланови породице одмах су покушали да му помогну и позвали су хитне службе. Иако су љекари стигли за само неколико минута, за 47-годишњака је било прекасно те су могли само да констатују смрт.
На терен су изашли и карабињери и мртвозорник, а смрт је званично проглашена несрећним случајем узрокованим гушењем.
Република Српска
2 ч8
Регион
2 ч0
Србија
2 ч0
Економија
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
20
39
20
37
20
36
20
27
20
20
Тренутно на програму