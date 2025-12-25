Logo
Large banner

Човјек се угушио док је јео колач: Чланови породице нису успјели да му помогну

25.12.2025

18:36

Коментари:

0
Човјек се угушио док је јео колач: Чланови породице нису успјели да му помогну

Божићно славље у италијанском мјесту Сетимо Торинесе претворило се у трагедију након што је 47-годишњи мушкарац преминуо од гушења традиционалним колачем, панетонеом.

Несрећа се догодила у дому његових родитеља, гдје је породица славила празнике, пише талијански Corriere della Sera.

Жртва је идентифицирана Ђовани Лопез. Према извјештајима, Лопез је славио у родитељској кући у улици Фоглизо, у четврти Борго Нуово, када му је комад колача изненада блокирао дисајне путеве.

Снијег, пут

Регион

Снијег ломио стабла у Хрватској: Више од 24.000 кућа католички Божић дочекало без струје

Успаничени чланови породице одмах су покушали да му помогну и позвали су хитне службе. Иако су љекари стигли за само неколико минута, за 47-годишњака је било прекасно те су могли само да констатују смрт.

На терен су изашли и карабињери и мртвозорник, а смрт је званично проглашена несрећним случајем узрокованим гушењем.

Подијели:

Тагови:

kolač

Италија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бланушина изјава "запалила" мреже: "Ако СНСД не изађе на изборе, ми побјеђујемо"

Република Српска

Бланушина изјава "запалила" мреже: "Ако СНСД не изађе на изборе, ми побјеђујемо"

2 ч

8
Снијег ломио стабла у Хрватској: Више од 24.000 кућа католички Божић дочекало без струје

Регион

Снијег ломио стабла у Хрватској: Више од 24.000 кућа католички Божић дочекало без струје

2 ч

0
РХМЗ Србије издао упозорење: У овим градовима температура испод нуле, снијег нападао и до 40 cm

Србија

РХМЗ Србије издао упозорење: У овим градовима температура испод нуле, снијег нападао и до 40 cm

2 ч

0
Расте производња кованица евра, а ово је разлог

Економија

Расте производња кованица евра, а ово је разлог

2 ч

0

Више из рубрике

Никад драматичније поруке: Вријеме мира је готово, Европа није спремна на оно што долази

Свијет

Никад драматичније поруке: Вријеме мира је готово, Европа није спремна на оно што долази

3 ч

0
Њемачка достиже рекордни дефицит од уједињења

Свијет

Њемачка достиже рекордни дефицит од уједињења

4 ч

0
Мајка бацила тромјесечну бебу кроз прозор

Свијет

Мајка бацила тромјесечну бебу кроз прозор

5 ч

0
Беба примљена у болницу са сумњивим повредама: Четири дана касније преминула

Свијет

Беба примљена у болницу са сумњивим повредама: Четири дана касније преминула

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Украјинци дезертирају: Предала се цијела бригада

20

37

Километарске гужве на границама: На овом граничном прелазу се чека и до 4 сата

20

36

Дотакао је дно: Глумац снимљен како бауља улицама и моли за дрогу

20

27

У порасту ниво ријека, издат црвени метеоаларм на подручју Болоње

20

20

Израелци тврде да су убили високорангираног команданта иранских Кудс снага, објавили и снимак напада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner