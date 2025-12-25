Никад драматичније поруке: Вријеме мира је готово, Европа није спремна на оно што долази

25.12.2025
Када се група одбрамбених стручњака прошлог мјесеца окупила у Whitehallu, сједишту британске владе, како би разговарала о спремности Уједињеног Краљевства и његових савезника за могући рат који би, према њиховим процјенама, могао избити у наредних неколико година, закључак је био суморан – нису спремни.
Не ради се о ратним хушкачима, већ о упућеним појединцима – садашњим и бившим припадницима оружаних снага, званичницима влада и НАТО-а, као и стручњацима из одбрамбене индустрије. Њихове процјене темеље се на обавјештајним анализама према којима се Русија припрема за могући директан сукоб с Европом, пише Си-Ен-Ен.
Према њиховим ријечима, једини начин да се такав сценариј спријечи јесте да се осигура да Европа, ако до рата дође, изађе као побједник. Иако су већа улагања у хронично запостављену европску одбрану кључна, безбједносни стручњаци све чешће упозоравају да је нужна и темељна промјена начина размишљања на свим нивоима. Вријеме је, поручују, да европске владе укључе грађане и јасно им ставе до знања да је период у којем је Европа могла игнорисати пријетњу рата завршен.
– Мислим да постоје назнаке да су друштва спремна водити овај разговор, али истовремено видимо владе које још немају довољно храбрости да га поведу са својом јавношћу – рекао је Сем Грин, професор руске политике на King’s College Лондону.
Међу стручњацима се све више учвршћује став да Русија већ води хибридни рат против Запада, кроз саботаже, изазивање хаоса и ширење дезинформација унутар политичких система западних земаља. Као доказе наводе поновљена нарушавања ваздушног простора НАТО-а од стране руских авиона и дронова, ометање ГПС сигнала у балтичком региону, кампање дезинформација те саботажне нападе на кључну инфраструктуру у више држава, који се доводе у везу с руским обавјештајним службама. Москва досљедно негира било какву умијешаност.
Грин сматра да су ови напади већ промијенили перцепцију многих у Европи, иако се поједини политичари још устручавају да их отворено назову хибридним ратовањем.
– Људи су уплашени, нарочито како све ово постаје видљивије. Видимо дронове у близини аеродрома и расте осјећај да је само питање времена када би један од њих могао срушити путнички авион – упозорио је.
Руски предсједник Владимир Путин изјавио је почетком децембра да Русија не планира рат с Европом, али је додао да би, ако Европа започне сукоб, Русија била спремна одмах одговорити. У балтичким земљама превладава став да би евентуални напад могао услиједити већ за три године, док су истраживачи с Harvard Kennedy Schoola утврдили да се у процјенама званичника најчешће спомињу 2027. и 2028. година.
Суочен с растућом пријетњом, НАТО је развио детаљне планове за одбрану од могуће руске агресије на Балтик. Ипак, стручњаци упозоравају да ти планови често немају реално упориште.
– Постоји план, с прецизним бројкама. Али владе не подузимају кораке потребне за његову реализацију. И даље планирамо на основу онога што не постоји – рекао је Џек Вотлинг, виши истраживач Института РУСИ, упозоравајући на опасност ослањања на „листу жеља“ умјесто на стварне капацитете.
Слична упозорења долазе и из Уједињеног Краљевства. Међу онима који позивају на хитно дјеловање је и бивши генерални секретар НАТО-а Џорџ Робертсон. Генерал Ричард Баронс, један од аутора стратешке ревизије британске одбране, наглашава потребу јачања инфраструктуре, војске, резерви и цивилне заштите.
– Искрено, не треба нам много више анализа да знамо шта треба урадити. Проблем је у томе што то заиста морамо и провести – рекао је Баронс, додајући да цивилно друштво и политичари имају друге приоритете.
Према његовој процјени, Уједињеном Краљевству би, овим темпом, требало око десет година да се припреми за рат.
– А наше анализе и поруке савезника говоре да можда имамо само три до пет година. Ово је, дакле, питање воље – друштвене једнако колико и политичке – али и способности – закључио је.
Деценијама су многе европске престонице мало пажње посвећивале одбрани. Након 1945. године, без великих ратних сукоба на континенту, Европа је уживала у најдужем периоду мира у својој историји, што је донијело тзв. дивиденду мира.
Владе су средства усмјеравале у социјалну заштиту, ослањајући се на Сједињене Америчке Државе у случају озбиљне пријетње. Међутим, услиједила су два снажна упозорења – поруке америчког предсједника Доналда Трампа да се савезници више не могу у потпуности ослањати на САД, те сукоб у Украјини.
Због тога је већина европских чланица НАТО-а повећала издвајања за одбрану. Према подацима Савеза, 31 од 32 чланице ове године достићи ће циљ од 2% БДП-а за одбрану, што је значајан скок у односу на свега шест чланица 2021. године.
Чланице су се чак договориле да до 2035. године повећају тај циљ на 5% БДП-а, иако су многи аналитичари скептични због озбиљних финансијских притисака с којима се европске државе суочавају.
Објаснити бирачима да ће бити потребна прерасподјела средстава и веће укључивање грађана у резервни или редовни војни састав није разговор који политичари радо воде.
Истраживања Еуробарометра показују да је 78% Европљана забринуто за безбједност Европске уније, али одбрана ипак није свима међу главним приоритетима.
Колико је тема осјетљива показао је и случај начелника француских оружаних снага, генерала Фабијена Мандона, који је прошлог мјесеца изазвао бурне реакције упозоривши да се Француска мора припремити на могуће будуће губитке у случају руске агресије.
– Морамо прихватити губитак своје дјеце како бисмо заштитили оно што јесмо – поручио је тада.
Робин Потер, сарадник британског института Chatham House, истиче да се спремност грађана широм Европе да препознају пријетњу и учествују у њеном сузбијању значајно разликује.
– Ако сте на истоку, ако граничите с Русијом, попут Пољске или балтичких земаља, пријетња је врло стварна и људи већ подузимају конкретне кораке, попут изградње јавних склоништа, јер сматрају да је ризик од ваздушних напада већи – рекао је.
Шведска и Финска ажурирале су смјернице за грађане о понашању у случају рата, док су Литванија, Летонија и Шведска поново увеле обавезни војни рок. Друге земље, међу њима Њемачка и Пољска, покренуле су програме добровољне војне обуке.
Потер наглашава да су грађани који имају веће повјерење у институције склонији прихватити личне жртве за опште добро. Као примјер наводи нордијске земље, гдје је концепт грађанске дужности и „тоталне одбране“ – у којој сваки грађанин и свака компанија имају улогу у одбрани – дубоко укоријењен.
– Ако људи осјећају да држава ради за њих, већа је вјероватноћа да ће и они пожељети нешто узвратити – закључио је, постављајући питање може ли се такав модел примијенити у друштвима с ниским повјерењем у институције, попут Уједињеног Краљевства.
