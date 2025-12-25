Logo
Захарова: Спор, али значајан напредак у преговорима

25.12.2025

14:52

Захарова: Спор, али значајан напредак у преговорима
Спор, али стабилан напредак примјећује се у преговорима Русије и САД у вези са проналажењем рјешења за ситуацију у Украјини, истакла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Она је рекла да је Русија спремна да настави рад са САД у оквиру који је успостављен током руско-америчког самита у Енкориџу, на Аљасци.

Према њеним ријечима, Москва током контаката са Вашингтоном позива САД да се одупру покушајима одређених западних земаља да подривају мировне напоре у вези са Украјином.

