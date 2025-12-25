Извор:
Sputnjik
25.12.2025
11:15
Коментари:0
Актуелни предсједник САД Доналд Трамп заиста покушава да спаси земљу, на начин који он сматра да је најбољи, али су неки од његових метода прихватљиви, изјавила је званична представница Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.
Она је подсјетила да је садашњи предсједник Сједињених Држава на власт дошао са агендом спасавања земље и слоганом „Учинимо Америку поново великом“.
Како је примјетила, економски показатељи САД указивали су да је земљи заиста било потребно „спасавање“.
„Методе којима дјелује су различите. Неке су нам разумљиве, па чак и прихватљиве. Друге — нису, и то је такође чињеница. Али то да се он бави спасавањем своје земље — он то јавно декларише и спасава је онако како он то схвата, уме и како му, између осталог, делегирају његови бирачи — то је сигурно, то је чињеница“, рекла је Захарова.
Западне земље су обољеле од нацизма, који је попримио облик русофобије, изјавила је званична представница Министарства спољних послова Русије.
„Они (западне земље) обољели су од русофобије, национализма, нацизма, као што им се то и раније дешавало. Сада, када је завршена прва четвртина XXI вијека, та болест је попримила изопачене облике — у виду русофобије. Нажалост, подлегли су јој и сада имају управо такав резултат“, рекла је Захарова руским медијима,пише Спутник.
