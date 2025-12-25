Logo
Њемачки извоз на ивици понора

25.12.2025

09:33

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Њемачки извоз у САД је под снажним притиском због царинске политике администрације америчког предсједника Доналда Трампа.

Ово се јасно одразило на резултате у прва три квартала 2025, показује данас објављени извјештај Института за њемачку економију.

У просјеку, њемачки извоз у САД пао је за 7,8 одсто у односу на исти период претходне године, док је у упоредном периоду од 2016. до 2024. бележио просечан годишњи раст од готово пет одсто.

бојан ивановић

Република Српска

Ивановић: На сцени подјела бирачког тијела и поништвање изборне воље грађана

Највећи пад забиљежен је у секторима аутомобила и ауто-дијелова, машина и хемијских производа, који заједно чине више од две петине њемачког извоза у Сједињене Америчке Државе. Само ове три индустрије смањиле су укупни њемачки извоз на америчко тржиште у прва три квартала 2025. за више од 5,2 процентна поена, што представља више од две трећине укупног пада.

Извоз аутомобила и ауто-делова посебно је погођен због високих царина, па је у том сектору забиљежен пад од 14 одсто међугодишње. Извоз машина смањен је за 9,5 одсто међугодишње, дијелом због царине од 50 одсто на челик, алуминијум и производе од тих метала.

Насупрот томе, њемачки извоз фармацеутских производа и сродних артикала у Сједињене Америчке Државе је забиљежио раст захваљујући ранијим испорукама, могућем преусмјеравању трговине и чињеници да су дуже од осталих производа били изузети од америчких царина.

У више кључних индустрија њемачки извоз у САД враћен је на нивое из 2022, па чак и почетка 2019. године, напомиње се у извјештају,пише БизПортал.

