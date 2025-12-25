Logo
Папа Лав предводио Божићну мису: Одбијање сиромашних је одбијање Бога

Извор:

Танјуг

25.12.2025

08:12

Коментари:

0
Папа Лав на Божићној миси
Фото: Gregorio Borgia/Pexels

Папа Лав XIV истакао је у божићној проповиједи на Бадње вече, да прича о Исусовом рођењу у штали, због недостатка места у свратишту, подсећа хришћане да одбијање помоћи сиромашнима и странцима данас значи одбацивање самог Бога.

Папа, који је бригу о мигрантима и сиромашнима поставио као кључне теме свог раног понтификата, рекао је да Исусово рођење показује Божију присутност у сваком човјеку, док је предводио свету мису у Базилици Светог Петра, окупљајући више од 6.000 вјерника унутар цркве.

Милица Тодоровић

Сцена

Милица Тодоровић се огласила пред порођај

- На земљи нема мјеста за Бога ако нема мјеста за човјека. Одбити једног значи одбити и другог - поручио је папа, пренио је Ројтерс.

Папа је цитирао и бившег папу Бенедикта XIV, који је истицао да свијет не води рачуна о дјеци, сиромашнима и странцима.

- Док нас искривљена економија наводи да људе третирамо као обичну робу, Бог постаје попут нас, откривајући бескрајно достојанство сваке особе - рекао је Лав XIV.

Horoskop

Занимљивости

Коме су звијезде наклоњене данас?

Ван базилике, око 5.000 људи пратило је мису на екранима Трга Светог Петра, држећи кишобране и носећи кабанице по јакој киши.

- Дивим се вашој храбрости и захваљујем што сте вечерас овдје, чак и по оваквом времену - рекао је папа окупљенима уочи почетка мисе.

Тагови:

папа Лав

Katolička crkva

Коментари (0)
