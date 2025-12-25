Logo
Милица Тодоровић се огласила пред порођај

Курир

25.12.2025

08:06

Милица Тодоровић се огласила пред порођај
Фото: Instagram/@milicatodorovicofficial/screenshot

Пјевачица Милица Тодоровић у поодмаклој је трудноћи, а посљедњих мјесеци се повукла из јавности како би уживала у благословеном стању окружена породицом и пријатељима. Она се сада огласила на свом Инстаграму поводом празника.

- Срећан Божић! Свим мојим пријатељима и фановима желим да празничне дане проведете у здрављу, срећи и благостању, окружени миром и љубављу. Ваша Милица Тодоровић - написала је она на свом Инстаграму.

Први мјесеци трудноће су јој били тешки

Подсјетимо, њене комшије су биле расположене говоре о њој.

- Милицу сви волимо и када смо чули је трудна били смо пресрећни. Прије тога је била у фокусу јавности због оног криминалца којег су овдје хапсили, како се писало, код ње у стану и то нас је изненадило. Она није дијете из таквог окружења и добро је да се отарасила тог лика. Не знам ко је нови дечко, унука ми каже да долази. Не живи ту, али јој помаже око свега. Она ће ваљда ту остати да живи. Сигурно да хоће јер ту су стизале ствари, нека дрвенарија, вјерујем да је то креветац и неке комоде за бебу. Шта знам, шта ту сад све треба да има беба, ја када сам добио дјецу то се само креветац куповао. Ова данашња дјеца имају и ауто чим се роде и разне љуљашке - рекао је комшија за Блиц.

Струја

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке остају без струје

- У почетку је нисмо виђали, а и када је пролазила била је некако озбиљна. Вјероватно су јој први мјесеци били тешки, то се могло прочитати на њеном лицу. Сада је опет она стара, насмијана, енергична и свуда иде. Мама јој је ту често и стално довлаче неке кесе са стварима, сада већ броји ситно.

Milica Todorović

Пјевачица

