Данас облачно са падавинама

Извор:

АТВ

25.12.2025

07:56

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити облачно са слабим падавинама и максималном дневном температуром ваздуха до 13 степени Целзијусових.

Падаће слаба киша на сјеверу, док се у осталим предјелима очекује сусњежица и снијег, уз формирање тањег сњежног покривача и пораст постојећег, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Понегдје у Крајини могућа је и киша која се леди при тлу, док ће на југу бити промјенљиво облачно уз дуже сунчане периоде и најтоплије.

Čaj

Здравље

Најбољи чајеви које требамо пити када нас ухвати прехлада или грипа

Дуваће слаб до умјерен вјетар, на ударе на сјеверу појачан, сјеверних смјерова, а у Херцеговини умјерена до јака бура.

Минимална температура ваздуха биће од минус три до пет, а максимална од нула до 13 степени Целзијусових.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је претежно облачно, на планинама и понегдје у Крајини забиљежен је снијег, а у осталим крајевима киша.

Временска прогноза

