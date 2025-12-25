Logo
Large banner

Божић по грегоријанском календару

Извор:

Жена Блиц

25.12.2025

07:07

Коментари:

0
Божић по грегоријанском календару

Хришћани који прате грегоријански календар, славе данас Божић док вјерници који се придржавају јулијанског календара то чине 7. јануара. Поједине православне цркве, као што су Васељенска патријаршија, црква у Пољској, Румунији и Грчкој, славиле су Божић 25. децембра док су многе друге задржале традиционални датум, попут Српске православне цркве.

Бадње вече и Божић се због различитих традција различито прослављају, али и зову. Примјјера ради, католици користе изразе Божићно вече или Свето вече, док је код нас најраспрострањенији назив Бадње вече или Бадњак.

Ауто

Свијет

Лопов украо BMW у којем је било троје д‌јеце

На Бадње вече и Божић католички вјерници долазе на поклон јаслама, која се према традицији импровизују у свим храмовима.

Тај обичај представља сјећање на поклоњење три мудраца са Истока који су, према предању, стигли у Витлејем пратећи најсјајнију звијезду, која се зауставила тачно изнад пећине рођења. Путовање је трајало 40 дана, колико траје и божићни хришћански пост који се завршава на Божић.

Обичаји су различити од земље до земље, али их спаја то да се никада на Божић не раде кућни послови. На Божић се иде на мису и послије тога се честита велики празник. Сваки дан од Божића до Богојављења, 19. јануар, фигуре три краља у јаслицама се помјерају према Исусу, па се на Бадњи дан налазе испред шталице гдје се Исус родио.

Полиција Аустрија

Свијет

Држављанин БиХ изазвао тежак удес, шесторо повријеђених

Католички Божић прати богата традиција која повезује религијске обреде и породична окупљања. Адвент (дошашће) јесте период од четири недјеље прије Божића, обиљежава се паљењем четири свијеће на адвентском вијенцу, гдје свака симболизује једну недјељу ишчекивања.

Бадње вече (24. децембар) јесте дан поста и припреме. Породице ките божићну јелку и постављају јаслице које су симбол Исусовог рођења.

Данашњи празник се проводи у кругу породице. Краси га богата трпеза на кој се често нађу печење, сарма и разни колачи.

Католичком Боижићу, на празник Свете Луције (13. децембар), претходи традиционално сијање божићне пшенице која симболизује плодност и нови живот.

Марија Шерифовић-12112025

Сцена

Марија Шерифовић отворила душу: "Свакој самохраној мајци треба да се додијели пехар"

Вјерници се поздрављају ријечима "Сретан Божић", а празновање се наставља на дан Светог Стефана (26. децембар).

Подијели:

Тагови:

Католички Божић

Gregorijanski kalendar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

До краја недјеље стиже финансијски пакао за 3 знака: Ко ће бити непријатно изненађен?

10 ч

0
Горан Селак министар правде Републике Српске

Република Српска

Селак: Одбрана изборне воље – Република Српска не прихвата наметање

10 ч

1
Аутомобил слетио у провалију: У њему била цијела породица

Хроника

Аутомобил слетио у провалију: У њему била цијела породица

10 ч

0
Мачка путовала 70 километара испод хаубе аутомобила

Занимљивости

Мачка путовала 70 километара испод хаубе аутомобила

11 ч

0

Више из рубрике

Данас је свети Спиридон Чудотворац: Сматра се заштитником занатлија

Друштво

Данас је свети Спиридон Чудотворац: Сматра се заштитником занатлија

2 ч

0
Ово је кућа Патријарха Павла: Његово родно мјесто преживјело је катастрофу, а ово је дом гдје је одрастао

Друштво

Ово је кућа Патријарха Павла: Његово родно мјесто преживјело је катастрофу, а ово је дом гдје је одрастао

12 ч

0
Сутра је важан празник за мајке и дјецу: Славимо великог свеца, а ово су обичаји

Друштво

Сутра је важан празник за мајке и дјецу: Славимо великог свеца, а ово су обичаји

12 ч

0
Какво нас вријеме очекује до Божића?

Друштво

Какво нас вријеме очекује до Божића?

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

33

Њемачки извоз на ивици понора

09

30

Ивановић: На сцени подјела бирачког тијела и поништвање изборне воље грађана

09

25

Ухапшен Бањалучанин код ког је пронађена дрога

09

21

Трамп телефоном разговарао са дјецом широм САД поводом Бадњег дана

09

11

Нови тренд у шминкању је освојио многе: Без тешких подлога за пудер

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner