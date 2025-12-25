Божић по грегоријанском календару

Извор:
Жена Блиц
25.12.2025
07:07
Коментари:0
Хришћани који прате грегоријански календар, славе данас Божић док вјерници који се придржавају јулијанског календара то чине 7. јануара. Поједине православне цркве, као што су Васељенска патријаршија, црква у Пољској, Румунији и Грчкој, славиле су Божић 25. децембра док су многе друге задржале традиционални датум, попут Српске православне цркве.
Бадње вече и Божић се због различитих традција различито прослављају, али и зову. Примјјера ради, католици користе изразе Божићно вече или Свето вече, док је код нас најраспрострањенији назив Бадње вече или Бадњак.
Свијет
Лопов украо BMW у којем је било троје дјеце
На Бадње вече и Божић католички вјерници долазе на поклон јаслама, која се према традицији импровизују у свим храмовима.
Тај обичај представља сјећање на поклоњење три мудраца са Истока који су, према предању, стигли у Витлејем пратећи најсјајнију звијезду, која се зауставила тачно изнад пећине рођења. Путовање је трајало 40 дана, колико траје и божићни хришћански пост који се завршава на Божић.
Обичаји су различити од земље до земље, али их спаја то да се никада на Божић не раде кућни послови. На Божић се иде на мису и послије тога се честита велики празник. Сваки дан од Божића до Богојављења, 19. јануар, фигуре три краља у јаслицама се помјерају према Исусу, па се на Бадњи дан налазе испред шталице гдје се Исус родио.
Свијет
Држављанин БиХ изазвао тежак удес, шесторо повријеђених
Католички Божић прати богата традиција која повезује религијске обреде и породична окупљања. Адвент (дошашће) јесте период од четири недјеље прије Божића, обиљежава се паљењем четири свијеће на адвентском вијенцу, гдје свака симболизује једну недјељу ишчекивања.
Бадње вече (24. децембар) јесте дан поста и припреме. Породице ките божићну јелку и постављају јаслице које су симбол Исусовог рођења.
Данашњи празник се проводи у кругу породице. Краси га богата трпеза на кој се често нађу печење, сарма и разни колачи.
Католичком Боижићу, на празник Свете Луције (13. децембар), претходи традиционално сијање божићне пшенице која симболизује плодност и нови живот.
Сцена
Марија Шерифовић отворила душу: "Свакој самохраној мајци треба да се додијели пехар"
Вјерници се поздрављају ријечима "Сретан Божић", а празновање се наставља на дан Светог Стефана (26. децембар).
Занимљивости
10 ч0
Република Српска
10 ч1
Хроника
10 ч0
Занимљивости
11 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
13 ч0
Најновије
Најчитаније
09
33
09
30
09
25
09
21
09
11
Тренутно на програму