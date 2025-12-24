Logo
Сутра је важан празник за мајке и дјецу: Славимо великог свеца, а ово су обичаји

Она

24.12.2025

21:19

Сутра је важан празник за мајке и дјецу: Славимо великог свеца, а ово су обичаји
Фото: ATV

Свети Спиридон Тримитунтски један је од најпоштованијих светитеља у православном свијету, познат по својој скромности, благости и бројним чудима. Његов живот био је примјер вјере преточене у свакодневна дјела, а народна предања о њему преносе се вијековима, свједочећи о снази молитве, праштања и помоћи онима којима је најпотребнија. Празник посвећен њему прослављамо 25. децембра.

Скроман почетак и пут ка епископству

Свети Спиридон рођен је око 270. године на Кипру, у вријеме владавине цара Константина. Водио је једноставан живот, бавио се сточарством и рано се оженио. Са супругом је добио ћерку Ирину, али након женине смрти потпуно се посветио Богу и вјери.

Александра Мисојчића Xandera

Сцена

Пјевач доживио незгоду: Аутомобил завршио у каналу поред пута

Његова ћерка слиједила је очев духовни пут, а Спиридон је, захваљујући свом поштењу и побожности, изабран за епископа града Тримифунта. Иако је носио високо црквено звање, до краја живота остао је скроман, близак народу и једноставан у понашању.

Бранилац вјере и учесник Првог васељенског сабора

Свети Спиридон учествовао је на Првом васељенском сабору у Никеји, гдје се борио против јереси и бранио темеље хришћанске вјере. Предање каже да је управо његовом ријечју и чудима многе људе вратио православљу.

Упокојио се 348. године, а његове нетрулежне мошти и данас се чувају на острву Крф, чији је небески заштитник. Вјерници из цијелог свијета долазе да му се поклоне, вјерујући у његову исцјелитељску моћ.

Сокови

Здравље

Упозорење: Ових 5 пића пијемо сваки дан, а могу да оштете јетру

Светитељ кога посебно поштују мајке, дјеца и болесни

Због своје доброте и благости, Свети Спиридон посебно је близак мајкама и дјеци. У народу постоји вјеровање да болесни који његов дан проведу у манастиру или у молитви могу добити исцјељење или олакшање.

Познат је и као заштитник занатлија, нарочито обућара, кожара, кројача, ковача и грнчара. Предање каже да је управо он начинио прве предмете од глине, врећу и чак једноставну кошуљу, чиме је симболично заштитио људе који живе од свог рада.

Снага праштања и чуда доброте

Једна од прича каже да је Свети Спиридон био слијеп на једно око, јер га је један обућар нехотице повриједио шилом. Умјесто љутње, светитељ је плакао над његовом грешком и на крају га благословио, оставивши снажну поруку о праштању и смирењу.

За њега се везују и бројна чуда. Према народном предању, змију је претворио у злато како би помогао сиромаху да врати дуг. Вјерује се да је помагао онима који немају, васкрсавао мртве, заустављао ток ријеке и чак исцјелио цара Константина од тешке болести.

илу-балкон-зграда-24122025

Свијет

Станаре згрозио призор на балкону: Комшија суши месо преко окачених шипки

Поука о поштењу: прича о сто коза

Једна од најпознатијих прича говори о трговцу који је од Светог Спиридона купио сто коза, али је платио само деведесет девет, рачунајући на то да светитељ не броји новац. Када је трговац кренуо, све козе су пошле за њим осим једне, која се упорно опирала.

Тада му се Спиридон обратио ријечима: "Ова животиња се не опире без разлога. Зар ниси задржао њену цијену?" Постиђени трговац признао је превару, доплатио за козу, а она је одмах кренула за стадом.

Заштитник острва Крф

Свети Спиридон сматра се вјечним чуваром острва Крф. Према предању, више пута је спасао острво од куге, глади и напада освајача. Његове мошти се четири пута годишње износе у свечаној литији улицама града.

Један од најпознатијих догађаја збио се 1716. године, када су становници Крфа, послије дуготрајне опсаде, изнијели мошти Светог Спиридона на градске бедеме. Након молитве, подигла се снажна олуја која је уплашила освајаче, па су одустали од напада.

Владимир Путин

Свијет

"Преговори завршени, Путин је обавијештен"

Приче о Светом Спиридону и данас живе у народу као свједочанство вјере, поштења и помоћи ближњем. Његов лик остаје симбол тихе снаге, правде и чуда која се дешавају онима који вјерују искрено и без калкулације.

Тагови:

православље

обичаји

