Какво нас вријеме очекује до Божића?

Извор:
АТВ
24.12.2025
20:36
У БиХ се од сутра очекује осјетно хладније вријеме са честим падавинама.
Пoље високог ваздушног притиска које је до сада утицало на стабилне временске прилике постепено слаби, а новоформирани циклон над Лигурским морем средином седмице изазваће израженију промјену времена.
Хладна ваздушна маса са крајњег сјевероистока Европе од четвртка ће донијети праве зимске услове широм земље, наводи Федерални хидрометеоролошки завод у прогнози до 6. јануара 2026. године.
Од сутра, па до краја прогнозираног периода, очекује се промјењиво вријеме са честим падавинама и осјетним падом температура. Највише падавина очекује се у западној и централној Босни, док ће остали крајеви имати мање кишних или сњежних дана.
На почетку нестабилног периода киша ће падати у низинама, па ће постепено прелазити у сусњежицу и снијег. На планинама ће, због ниских температура, падати снијег и формирати се нови сњежни покривач.
У Херцеговини ће период од 25. децембра до 2. јануара бити стабилнији, док се од 3. јануара прогнозирају нове падавине и на југу земље.
До 26. децембра очекују се температуре нешто изнад децембарског просјека:
јутарње -1 до 7°C, максималне дневне до 14°C
Од 27. децембра па до краја прогнозе температуре ће бити углавном у границама просјека, али значајно ниже у односу на претходни период:
минималне -6 до -5°C, максималне дневне до 10°C
Очекује се типично зимско вријеме са снијегом на планинама и честим падавинама у нижим предјелима, што ће утицати на услове на путевима и ванредне активности.
