Ватерполисти Србије савладали Израел

Извор:
АТВ
14.01.2026
21:58
Ватерполисти Србије савладали су вечерас Израел резултатом 19:9 и овјерили прво мјесто у "Ц" групи на Европском првенству у Београду.
За Србију није играо суспендовани Душан Мандић, а нејефикаснији је био Страхиња Рашовић са четири гола.
Претходно, олимпијски шампиони савладали су Холандију резултатом 18:16, послије петераца и Шпанију 12:11.
Србија је прва у групи са осам бодова, испред Шпаније са шест, Холандије са једним, док је Израел без бодова.
Слиједи друга фаза шампионата у којој се три првопласиране екипе из "Ц" групе "укрштају" са "Д" групом.
Српски тим је у новоформирану "Е" групу пренио пет бодова, један мање од Мађарске, Шпанија и Црна Гора имају по три, Холандија један, а Француска је без бодова.
Србији слиједе дуели са Француском, Мађарском и Црном Гором.
Двије најбоље селекције избориће пласман у полуфинале.
