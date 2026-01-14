Logo
Large banner

Ватерполисти Србије савладали Израел

Извор:

АТВ

14.01.2026

21:58

Коментари:

0
Ватерполисти Србије савладали Израел
Фото: Танјуг/АП

Ватерполисти Србије савладали су вечерас Израел резултатом 19:9 и овјерили прво мјесто у "Ц" групи на Европском првенству у Београду.

За Србију није играо суспендовани Душан Мандић, а нејефикаснији је био Страхиња Рашовић са четири гола.

Претходно, олимпијски шампиони савладали су Холандију резултатом 18:16, послије петераца и Шпанију 12:11.

Србија је прва у групи са осам бодова, испред Шпаније са шест, Холандије са једним, док је Израел без бодова.

Слиједи друга фаза шампионата у којој се три првопласиране екипе из "Ц" групе "укрштају" са "Д" групом.

ruza ruze

Савјети

Како правилно његовати ружу зими?

Српски тим је у новоформирану "Е" групу пренио пет бодова, један мање од Мађарске, Шпанија и Црна Гора имају по три, Холандија један, а Француска је без бодова.

Србији слиједе дуели са Француском, Мађарском и Црном Гором.

Двије најбоље селекције избориће пласман у полуфинале.

Подијели:

Тагови:

vaterpolo

vaterpolisti Srbije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како правилно његовати ружу зими?

Савјети

Како правилно његовати ружу зими?

47 мин

0
Највећи љењивци рођени су у овим знаковима: Не можете их натјерати да обаве посао

Занимљивости

Највећи љењивци рођени су у овим знаковима: Не можете их натјерати да обаве посао

47 мин

0
НИС започиње изградњу соларне електране

Србија

НИС започиње изградњу соларне електране

52 мин

0
Француска ће учествовати у европској војној мисији на Гренланду

Свијет

Француска ће учествовати у европској војној мисији на Гренланду

55 мин

0

Више из рубрике

Одбојкашка будућност Црвене звезде у Бањалуци

Остали спортови

Одбојкашка будућност Црвене звезде у Бањалуци

2 ч

0
Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

Остали спортови

Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

6 ч

0
Суспендован Душан Мандић!

Остали спортови

Суспендован Душан Мандић!

1 д

0
Ово је гол којим је Србија срушила Шпанију

Остали спортови

Ово је гол којим је Србија срушила Шпанију

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

33

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

22

24

Ово мјесто у БиХ је вечерас најзагађеније: Ваздух изузетно опасан

22

15

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

22

13

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

22

09

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner