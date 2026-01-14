Logo
Француска ће учествовати у европској војној мисији на Гренланду

Танјуг

14.01.2026

21:43

Француска ће учествовати у европској војној мисији на Гренланду
Фото: Atypeek Dgn/Pexels

Француска ће учествовати у европској војној мисији на Гренланду, објавила је данас француска војска.

Берлин је раније данас објавио да ће послати трупе да учествују у "извиђачкој мисији Гренланда" од четвртка до суботе са другим европским земљама, преноси Фигаро.

Према писању њемачког Билда, у почетку ће бити послат извиђачки одред са неколико припадника Бундесвера.

Петар Ђокић

Република Српска

Ђокић: Република Српска за унапређење здравственог система

Данска је у уторак најавила значајно појачање своје присутности, а и други европски НАТО-партнери би требало да учествују. Званично, у питању су европске државе чланице НАТО-а које појачавају присуство на Гренланду.

Grenland

Француска

