Извор:
Танјуг
14.01.2026
21:43
Коментари:0
Француска ће учествовати у европској војној мисији на Гренланду, објавила је данас француска војска.
Берлин је раније данас објавио да ће послати трупе да учествују у "извиђачкој мисији Гренланда" од четвртка до суботе са другим европским земљама, преноси Фигаро.
Према писању њемачког Билда, у почетку ће бити послат извиђачки одред са неколико припадника Бундесвера.
Данска је у уторак најавила значајно појачање своје присутности, а и други европски НАТО-партнери би требало да учествују. Званично, у питању су европске државе чланице НАТО-а које појачавају присуство на Гренланду.
