Због чега су САД замрзнуле визни режим за БиХ?

14.01.2026
21:27
Коментари:0
Док се 21. јануар ближи, јавност сазнаје позадину радикалне одлуке о замрзавању имигрантских виза за Сједињене Америчке Државе.
САД уводе тоталну блокаду имигрантских виза за цијели Балкан.
Пауза почиње од идуће сриједе, тачније од двадесет првог јануара.
Разлог је огроман скандал са социјалном помоћи у Минесоти.
Нови критеријуми дисквалификују чак и старије или гојазне апликанте.
Меморандум оштро забрањује такозвани социјални туризам у Сједињене Државе.
Кључни разлог није само политика, већ масовна злоупотреба америчког система социјалне заштите која је кулминирала крајем 2025. године.
Одлука Стате департмента да обустави издавање имигрантских виза за 75 земаља, међу којима су Босна и Херцеговина, Црна Гора и самопроглашено Косово, није дошла из ведра неба.
Иза сувопарног бирократског рјечника о "јавном терету" крије се гњев америчке администрације због деценијских рупа у систему које су, према тврдњама федералних истражитеља, страни држављани масовно користили.
Главни окидач за ову одлуку је огроман скандал у држави Минесота, познат као Feeding Our Future (Храњење наше будућности). Иако је истрага почела раније, њене стварне размјере и повезаност са страним мрежама постали су потпуно јасни тек крајем 2025. године.
Ради се, како кажу, о најбескрупулознијој превари у модерној историји САД:
Крађа од најмлађих: Средства намијењена за исхрану дјеце из сиромашних породица завршавала су на приватним рачунима.
Здравље
Ево које намирнице треба избјегавати током трудноће
Мрежа злоупотреба: Истражитељи су открили да су милиони долара пореских обвезника извлачени кроз фиктивне центре за исхрану. Многи од главних осумњичених су држављани Сомалије или особе са двојним држављанством, што је бацило сумњу на читаве имиграционе групе.
Прање новца у иностранству: Велики дио новца је пребациван у државе из којих апликанти долазе, што је у Вашингтону упалило црвени аларм.
Независни новинари, попут Ника Ширлија, чији се извјештаји помињу у дописима Стејт департмента, разоткрили су да су поједини менаџери центара за социјалну помоћ директно негирали било какву кривицу, упркос очигледним доказима о луксузним некретнинама купљеним новцем за дјечије оброке.
Осим финансијских превара, нови меморандум уводи и ригорозну дефиницију "јавног терета". То значи да ће конзуларни службеници имати дискреционо право да одбију свакога за кога процијене да би у будућности могао превише коштати америчке пореске обвезнике.
Старије особе: Због очекиваних трошкова лијечења и немогућности дугорочног доприноса тржишту рада.
Здравствени статус: Шокантно, али извори блиски администрацији наводе да би чак и екстремна гојазност могла бити фактор дисквалификације, јер се сматра предусловом за скупе хроничне болести.
Крај социјалног туризма: Циљ је потпуно искоријенити праксу у којој породице доводе старије сроднике искључиво ради кориштења бесплатне државне здравствене његе и бенефиција.
"Имиграција ће бити паузирана док не спроведемо ревизију којом ћемо спријечити улазак оних који долазе искључиво да би користили 'велфаре' и јавне бенефиције," наводи се у саопштењу.
Иако наш регион није био у центру скандала у Минесоти, администрација је одлучила да примијени принцип "колективне превенције". Стејт департмент тврди да се у земљама са Балкана, слично као и у Сомалији или Нигерији, биљежи пораст апликаната који се ослањају на тзв. "златне визе" или програме спајања породица, а који убрзо по доласку постају корисници социјалних бенефиција.
Посебну тежину одлуци дају нови извјештаји о наводним "СКАЈ АУДИО" порукама и другим дигиталним доказима који указују на то да криминалне групе користе имиграционе канале за пребацивање новца и људи. Иако се ти докази примарно вежу за обрачуне кланова, америчке службе их сада користе као оправдање за увођење тоталне блокаде под плаштом националне безбједности и заштите буџета.
За грађане БиХ, Црне Горе, Сјеверне Македоније и самопроглашеног Косова, процес провјере више неће бити само формалност:
Провјераваће се да ли је ико од чланова породице који су већ у САД користио програме попут СНАП-а (бонови за храну) или медицинске заштите.
Сваки будући имигрант мораће доказати да има средства за живот која му омогућавају да никада не затражи помоћ државе.
Док критичари тврде да је ово дискриминација на основу имовинског стања и здравља, нова администрација поручује да само враћа снагу закону који је годинама игнорисан, преносе Независне новине.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
22
33
22
24
22
15
22
13
22
09
Тренутно на програму