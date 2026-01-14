Нема наплате паркинга без скупштинске одлуке

Извор:
Глас Српске
14.01.2026
21:12
Грађане већ седмицама тишти правна и практична недоумица када је ријеч о томе да ли се паркинг наплаћује и ко на то има право. Иако званична одлука о привременој о наплати није објављена ни у једном службеном гласнику, из Градске управе најављују привремена рјешења која нису усклађена са одлуком Уставног суда.
Рекао је то одборник СНСД-а у градској Скупштини Богољуб Зељковић за "Глас Српске", називајући ову ситуацију тешком и неизвјесном.
"Не можемо пронаћи ниједан званични документ да је та одлука донесена, што значи да грађани нису дужни да плаћају паркинг. Једини излаз из ове ситуације је да разговарамо да бисмо пронашли компромисно рјешење и дошли до договора у интересу града којим бисмо испоштовали све процедуре. Односно да Скупштина буде та која ће донијети одлуку о наплати паркинга и правилник који би то регулисао", казао је Зељковић.
Према његовим ријечима, позивали су градоначелника Драшка Станивуковића и Градску управу да формирају ново јавно предузеће које би обављало наплату и управљање паркинзима према одлуци Уставног суда.
"Суд је истакао да је то једини легалан и исправан начин, али Градска управа се на то оглушила и оно што покушавају да ураде је феномен, јер заобилазе и "Службени гласник града Бањалуке", "Службени гласник Републике Српске", те покушавају путем "Службеног гласника Босне и Херцеговине" објавити такву одлуку, која може имати низ посљедица у наредном периоду", нагласио је Зељковић.
Иако су на једној од сједница градског парламента предлагали повјеравање ове дјелатности бањалучком Заводу за изградњу (ЗИБЛ), што није добило подршку већине, из Градске управе то поново предлажу.
"Град одбија да формира предузеће упркос томе што је Уставни суд директно рекао да је то неопходно и предложили су ЗИБЛ, који се налази у великим финансијским проблемима. Они су акционарско друштво, што доводи до могућности да ЗИБЛ буде приватизован, да комунална услуга оде у руке приватника и да град изгуби власништво. Због тога смо се противили и нисмо прихватили ту тачку на сједници", појаснио је Зељковић.
Приходи од наплате паркинга, како каже, доносе граду око шест милиона марака.
"Испоштујмо одлуку суда и формирајмо предузеће да бисмо ријешили проблем с којим се град бори посљедњих десет година. Мјеста за паркинг треба да буду планска те да се улаже у изградњу подземних и вертикалних гаража, да се проширују и отварају нова мјеста за паркирање. То је наша идеја, а конкретне одговоре зашто то Градској управи није прихватљиво нисмо добили, осим популистичке приче да је скупштинској већини битно ново предузеће да би се из већине именовао и директор, што је апсолутна неистина", поручио је Зељковић.
Према његовим ријечима жеља владајуће коалиције је да системски и у складу са законом буде ријешен проблем у вези са наплатом.
"Ми смо чак рекли: Ево, формирајте ново предузеће, ви предложите директора, а ми ћемо га прихватити", истакао је Зељковић.
Мјештанин насеља Алеја-Центар који је иначе плаћао годишње карте за паркирање рекао је за "Глас" да је био у недоумици да ли је потребно извршити продужење због нејасних информација о наплати паркинга.
"Отишао сам да се распитам о томе и да платим ако је потребно. Том приликом ми је речено да, уколико желим могу купити тромјесечну карту за паркинг по цијени од 30 марака, иако годишња иначе износи 50 марака. Међутим, сазнао сам да се паркинг ипак не наплаћује, иако сам чуо да су надлежни наводно донијели одлуку да се привремено врши наплата. Због тога сам одустао од куповине карте", рекао је он.
Овај Бањалучанин сматра да је ситуација збуњујућа за грађане, посебно оне који редовно плаћају годишње карте за паркинг те да је потребно јасно и званично обавјештење о томе да ли се паркинг наплаћује и под којим условима.
Градски менаџер Мирна Савић Бањац поручила је да Бањалука, попут осталих локалних заједница у Републици Српској, има право да у складу са Уставом и законом врши наплату и управљање јавним паркинзима.
"Припремљена је одлука, односно продужење важења цјеновника на привремени период од 90 дана, након чега ће се видјети да ли да вршење услуга паркинга буде повјерено бањалучком Заводу за изградњу, уколико Скупштина града жели да то обавља јавно предузеће или да се паркинг настави наплаћивати као и у свим другим локалним заједницама. Када будемо имали све детаље, правовремено ћемо обавијестити јавност", навела је она.
Тренутно на програму