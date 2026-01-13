Нова поскупљења удар на новчанике грађана

Аутор:Кристина Секерез
13.01.2026
19:18
Више ће Бањалучани плаћати воду по кубику за око 44 одсто, канализацију за око 29. Када се на то дода повећање мрежарине од 10 одсто, грађани кажу, неће бити лако. Рачунице се полако праве. То је само најава за скупљи живот у Бањалуци.
"За сиротињу рају је превише и ово досад, а камоли са поскупљењем", кажу грађани.
Захтјева за поскупљење комуналних услуга има још. Међу њима и прикупљање и одвоз смећа. Из бањалучке "Чистоће" су лани у више наврата слали захтјеве за повећање цијена услуга. Стигао је још један – траже повећање од 32 одсто.
"Тренутна ситуација у Друштву је изузетно тешка. У периоду од посљедњег повећања цијена услуга до данас дошло је до енормног повећања трошкова на које Друштво није могло утицати. Уколико се хитно не одобри повећање цијена услуга, „Чистоћа" АД неће моћи дугорочно гарантовати континуитет пружања комуналних услуга у обиму и квалитету на који су грађани навикли, чак ће бити принуђена да крене са фазом рестриктивног одвоза комуналног отпада", саопштено је из "Чистоће" а.д. Бањалука.
Нико не води рачуна о томе хоће ли и докле грађани моћи да издрже сва та поскупљења. Из Удружења за заштиту потрошача упозоравају да она директно утичу на квалитет исхране, улагања у здравство и образовање, као и на могућност да се обезбиједи пристојан живот дјеци.
"Свједоци смо тога да је живот и те како скуп у свим подручјима, па и у нашој земљи, али с друге стране мислим да је нереално да подижемо стално цијене да бисмо и негдје нерад можда у неким предузећима плаћали на овакав начин", рекла је Муриса Марић из Удружење за заштиту потрошача "ДОН", Приједор.
И ту никада није крај. Свако поскупљење диже и цијене основних животних намирница. Мјесечна листа трошкова се само продужава. Могло би и гријање да нам поскупи. Град не зна како да ријеши проблеме Топлана, па би и то могли да ураде преко леђа грађана.
