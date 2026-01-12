Зимска идила изазвала многобројне проблеме у Бањалуци

Извор:
АТВ
12.01.2026
19:43
Коментари:0
Поледица и веоме нискa температуре изазвале су многобројне проблеме у Бањалуци, али и удвостручили посао Служби хитне медицинске помоћи. Љекари истичу да је у посљедња три дана повећан број интервенција због повреда на леду.најугроженије су старије особе код којих су преломи тежи, а опоравак неизвјеснији.
"Што се тиче падова на леду, прије три/четири дана ситуација је била готово редовна, није био повећан број пацијената због повреда на леду. Међутим, задња три дана смо имали 19 пацијената због повреде на леду, од чега је 16 повреда екстремитета, и три повреде главе", рекао је начелник Службе хитне медицинске помоћи Дарко Обрадовић.
Најопаснији дио града ових дана су тротоари, истичу незадовољни Бањалучани којима неочишћенe и залеђенe пјешачке стазе свакодневно стварају проблеме.
"И ове године су се изненадили. Нису добро очистили", "Грозно је, поготово на тротоарима, ма свуда је грозно. Ово никад није било овако", "Нисам задовољан, а највећи проблем сам имао са преласком преко Градског моста. Тротоари нису очишћени, то је ужасно", "У Шехеру није било ништа очишћено, ни дан данас није ништа очишћено, само је лед", упозоравају грађани.
Снијег није изненадио Аутопутеве Републике Српске који су правовремено одреаговали. Наводе да није било застоја или већих проблема на путу. Истовремено, већина грађана је незадовољна ситуацијом на градским путевима, али из Градске управе наводе да су надлежне службе биле на висини задатка.
"Морам да кажем да сам задовољан како смо до сада испратили ову ситуацију и како је зимска служба одреаговала у овој ситуацији, а сигуран сам да ћемо тако наставити и у наредном периоду", рекао је в.д. директора „Аутопутева Републике Српске Радован Вишковић.
"Надлежне службе су биле на висини задатка, благовремено су одговарале и на бројне захтјеве грађана и вршиле чишћење према утврђеним приоритетима, како би се обезбиједило нормално одвијање саобраћаја.Настављено је са радом на терену, од посипања због леда до интензивнијег чишћења тротоара. Подсјећамо да се прво чисте путеви који воде до болница, амбуланти, школа и других јавних објеката, те да се даље ради према утврђеном Програму рада зимске службе и дефинисаним приоритетима", тврде из Градске управе Бањалука.
Било је проблема и са струјом. Обилне сњежне падавине крајем децембра и почетком јануара узроковале су прекиде на више средњенапонских далековода и постројења широм крајишке регије, најчешће у брдовитим и шумским подручјима.
"Ситуација је доста стабилизована од осмог јануара, поготово од деветог до данас. Сада имамо потпуно стабилизовану и уређену ситуацију. Тренутно можда десетак потрошача на цијелом подручју које снабдијева Електропривреда, а то је преко 280 хиљада потрошача, нема електричну енергију, али радимо на санацији тих кварова тако да сваки час неко од њих добије електричну енергију", рекао је портпарол Електропривреде Предраг Клинцов.
У Српској јутрос најнижа температура минус 19 степени Целзијуса, то није необично за регију, али јесте за грађане који су се одвикли од хладне зиме.
"Кад год је температура испод минус 10, а поготово минус 15 минимална температура, дефинитивно можемо сматрати да је то опасно вријеме, Ми смо некидан имали ситуацију да је у Бијељини температура минус 14, а ако погледамо уназад 9 година нисмо имали такву температуру", упозорава метеоролог РХМЗ-а Милица Ђорђевић.
И док надлежне службе не почну ефикасније чистити улице, или барем не отопли, грађанима остаје да малим корацима, у адекватној обући опрезно клизе по леду.
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
8 ч0
Бања Лука
10 ч0
Бања Лука
11 ч0
Најновије
Најчитаније
20
19
20
11
20
02
20
00
19
52
Тренутно на програму