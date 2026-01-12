У Бањалуци и вечерас врло нездрав ваздух

Извор:
СРНА
12.01.2026
19:08
У Високом, Сарајеву, Бањалуци и Какњу ваздух је вечерас врло нездрав, па се грађанима препоручује да избјегавају боравак напољу, јер је повећана вјероватноћа за негативне посљедице по респираторне органе, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".
Мјерење у 18.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Високом 248, Сарајеву 217, Бањалуци 211, а Какњу 207.
Ваздух је нездрав у Вогошћи чији је индекс квалитета 194, Тузли 189, Илијашу 181, Приједору 174, Добоју 170, Броду 165, Зеници 164 и Хаџићима 160.
У Маглају, Травнику и Живиницама ваздух је нездрав за осјетљиве групе.
Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.
