Бањалучани бијесни: Град окован смећем и ледом

Извор:
Глас Српске
13.01.2026
07:13
Коментари:0
Препуни контејнери, дивље депоније и залеђене улице слика су и прилика зимске "идиле" у Бањалуци, због чега су мјештани бројних мјесних заједница на ивици стрпљења.
Предсједник Савјета мјесне заједнице Кочићев вијенац Милан Савановић рекао је за "Глас Српске" да смеће није одвожено уназад десет до 15 дана.
- Кад је пао први снијег већ су каснили са одвожењем смећа, што се наставило и сад током празника. Настао је прави хаос - поручио је он.
Додао је да је овај проблем сваке године све већи.
- У улицама Ђуре Ђаковића, Боланог Дојчина, Козарској и у Омладинској, у близини дјечијег дома, на транзиту, препуни су контејнери. Смећа има и у Карађорђевој на Лаушу и Старчевици, одмах поред школе. Главне улице и саобраћајнице су у лошем стању и не знам шта се чека - навео је он.
Према Савановићевим ријечима грађани немају гдје да однесу отпад, јер су контејнери препуни. Он је истакао да лед додатно отежава ситуацију.
- Ово је проблем у читавом граду. Улице су оковане ледом с којим се мјештани боре, а подизвођачи радова за чишћење снијега се не јављају на телефон мјештанима. Грађани су огорчени и планирају да блокирају транзит. Полупали су аута, поломили ноге идући низ стрме улице - тврди Савановић.
Предсједник Савјета мјесне заједнице Центар два Ненад Новаковић рекао је за "Глас" да мјештани овог насеља од почетка године имају проблем са комуналним отпадом који не одвозе редовно.
- Током празника је оваква ситуација уобичајена, а ни иначе нису ажурни, нити су контејнери добро распоређени. Дијелови улица Иве Андрића и Јована Дучића су посебно критични - нагласио је Новаковић.
Он је додао да су обавијестили Градску управу, али одговоре нису добили.
- Дивље депоније су на сваком кораку, људи остављају смеће гдје год могу, нарочито сад током празника. Велики је проблем и са кабастим отпадом, јер се више нема гдје одвозити - казао је Новаковић.
Са смећем кубуре и у насељу Ада, а мјештанка Росуља Ана П. рекла је да неколико контејнера испред жутих зграда није испражњено данима.
- Смеће је нагомилано у контејнерима на паркингу који је прекривен ледом и снијегом, тако да им је веома тешко прићи. Вјерујем да је таква неприступачност узрок што отпад није одвезен, јер не видим куда се може прићи довољно близу да би тај посао био урађен како треба - казала је она.
Са истим проблемом суочени су и у насељу Дракулић, а једна од мјештанки каже да у улици Голуба Бабића отпад није одвезен најмање седам дана.
- Улица је веома уска те у нормалним условима возило надлежне службе једва прође, а то је сад немогуће због снијега и леда - истакла је она.
И у Мотикама је због непроходности путева такође био немогућ одвоз смећа, који је поново почео у недјељу.
Градски менаџер Мирна Савић Бањац истакла је да је на редовном колегијуму начелника одјељења и шефова одсјека разматрана и актуелна ситуација у вези са снијегом и проходношћу саобраћајница.
- Надлежне службе биле су на висини задатка, благовремено су одговарале на бројне захтјеве грађана и вршиле чишћење према приоритетима, да би било обезбијеђено нормално одвијање саобраћаја - навела је Савић Бањац.
Директор предузећа "Чистоћа" Александар Бајић рекао је за "Глас Српске" да су велике падавине током празника отежале чишћење.
- Наши радници вјероватно нису могли прићи контејнерима па нису чистили како је предвиђено, тако да очекујемо стабилизацију у наредном периоду. Било је доста поледице и непрописно паркираних возила па се возилом није могло ући у нека насеља. Молимо грађане за мало стрпљења - поручио је Бајић.
Тренутно на програму