Славимо велику светитељку: Изговорите ово и спасите се од тешког живота

Српска православна црква и њени вјерници данас славе празник посвећен Преподобној Меланији Римљанки.
Преподобна Меланија Римљанка рођена је у Риму у богатој и уваженој породици. У складу са тадашњим нормама понашања, родитељи су је рано и на силу удали за извесног Апинија.
Родивши друго дете, она се тешко разболела. Рекла је мужи да ће оздравити само ако се он закуне да ће убудуће с њом живети као брат са сестром. Према предању, муж је то и учинио и Меланија је оздравила.
Ипак, породицу је ускоро погодила друга несрећа – оба дјетета су им умрла. Меланија и Апиније су након тога распродали су своју имовину и новац раздјелили сиромашнима и цркви. Путовали су по многим земљама свуда чинећи добра дјела и проповедајући хришћанску веру.
За све ово вријеме, Меланија је држала строги пост и често се молила. Имала је обичај, да сваке године три пут прочита цијело Свето Писмо, Стари и Нови Завет. До краја живота са мужем је живјела као са братом и пријатељем.
Ова светитељка је умрла 439. у 57 години живота. До тада је већ била поштована као мудра и богоугодна жена, а иза себе је оставила два манастира - мушки и женски. У Зрењанину постоји манастир Свете Меланије који је њој посвећен.
Иако је имала тежак живот пун недаћа и туге, Преподобна Меланија је остала истрајна у својој вјери и љубави према Богу. Зато се данас узима за заштитницу свих оних које живот ставља пред тешке одлуке кушајући им вољу.
Како би из овога изашли јачи и непомућене вјере, свако ко се нађе у невољи би на данашњи дан ову светитељку требало да замоли за помоћ и милост, овим ријечима:
"У теби се, мати, сигурно спасе боголикост, јер си примивши Крст, слиједила Господа Христа. Делима си учила презирати тијело, желећи више за душу ствари бесмртне, зато и са Анђелима, Света Меланијо, радује се дух твој."
Света Меланија Римљанка важи за заштитницу жена и дјевојака. Молитве њој и Богородици, народ вјерује, донијеће здравље и љубав свакој дами.
