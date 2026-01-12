Logo
Large banner

Које обичаје треба испоштовати дан прије православне Нове године?

12.01.2026

16:55

Коментари:

0
Које обичаје треба испоштовати дан прије православне Нове године?

Православна Нова година долази уз богатство традиција, обичаја и ритуала који се дешавају данима прије самог празника, 14. јануара.

Пред ову Нову годину у многим породицама се обавља генерално чишћење куће. То је дио традиције, јер се вјерује да чист дом доноси срећу и благостање у новој години. Овај обичај има дубоко симболичко значење, јер се вјерује да чишћењем вјерници чисте и своје духовно стање, припремајући се за долазак празника.

Молитве и црквени обреди

Пред православну Нову годину, вјерници често посјећују цркву и моле се, захваљујући за све добро што су доживјели у претходној години, али и молећи за благослов у години која долази. У многим црквама, обављају се вечерње службе, а вјерници траже Божији благослов за мир, здравље и просперитет. Неке породице се моле и код куће, посебно пред празничну вече.

Обичај прављења чеснице и поклони

Чесница се припрема и на православну Нову годину. У њу се ставља новчић, а вјерује се да онај ко га пронађе имаће среће и просперитета. Обичај давања поклона на православну Нову годину није толико заступљен као на Божић, али многе породице размјене мале поклоне као знак пажње и благослова. Поклони су обично симболични – најчешће се дарују слаткиши, ситнице или домаћи производи.

Шта се не треба радити?

На 13. јануар, дан пред православну Нову годину, многи вјерници избјегавају напоран физички рад. Препоручује се да се дан проведу у мирном окружењу, са породицом, у припремама за празник, молитву и духовну обнову. Вјерује се да рад, посебно тежи, доноси несрећу и омета духовну припрему.

BOZIC

Здравље

Древни обичај код Срба: Шта је василица и зашто се прави баш за Мали Божић?

Традиционално се савјетује да на предвечерје Нове године људи избјегавају сукобе, несугласице и свађе. Вјерује се да негативне емоције могу донијети несрећу у новој години, па је важно провести дан у љубави, стрпљењу и међусобном разумијевању.

Подијели:

Тагови:

Pravoslavna nova godina

обичаји

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кузмић за АТВ: Донијели смо закључке заједно са нашим мљекарима, МПШВ ради на даљим активностима

Друштво

Кузмић за АТВ: Донијели смо закључке заједно са нашим мљекарима, МПШВ ради на даљим активностима

47 мин

0
Прикован за кревет, Вук води најтежу битку: Помозимо хероју са Мањаче

Друштво

Прикован за кревет, Вук води најтежу битку: Помозимо хероју са Мањаче

1 ч

0
Влада Републике Српске

Друштво

Састанак мљекара и представника МПШВ, ово су закључци

2 ч

0
Јача "звијер" над Русијом која ускоро долази код нас

Друштво

Јача "звијер" над Русијом која ускоро долази код нас

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

04

Испробајте руски трик за гријање ногу: Стварно помаже

17

03

Митрополит Хризостом: Церићеве идеје подсјећају на идеологију НДХ

16

55

Које обичаје треба испоштовати дан прије православне Нове године?

16

54

Истраживачи открили начин да пробуде ћелије које уништавају рак

16

44

Древни обичај код Срба: Шта је василица и зашто се прави баш за Мали Божић?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner