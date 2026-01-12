Које обичаје треба испоштовати дан прије православне Нове године?

12.01.2026
Православна Нова година долази уз богатство традиција, обичаја и ритуала који се дешавају данима прије самог празника, 14. јануара.
Пред ову Нову годину у многим породицама се обавља генерално чишћење куће. То је дио традиције, јер се вјерује да чист дом доноси срећу и благостање у новој години. Овај обичај има дубоко симболичко значење, јер се вјерује да чишћењем вјерници чисте и своје духовно стање, припремајући се за долазак празника.
Пред православну Нову годину, вјерници често посјећују цркву и моле се, захваљујући за све добро што су доживјели у претходној години, али и молећи за благослов у години која долази. У многим црквама, обављају се вечерње службе, а вјерници траже Божији благослов за мир, здравље и просперитет. Неке породице се моле и код куће, посебно пред празничну вече.
Чесница се припрема и на православну Нову годину. У њу се ставља новчић, а вјерује се да онај ко га пронађе имаће среће и просперитета. Обичај давања поклона на православну Нову годину није толико заступљен као на Божић, али многе породице размјене мале поклоне као знак пажње и благослова. Поклони су обично симболични – најчешће се дарују слаткиши, ситнице или домаћи производи.
На 13. јануар, дан пред православну Нову годину, многи вјерници избјегавају напоран физички рад. Препоручује се да се дан проведу у мирном окружењу, са породицом, у припремама за празник, молитву и духовну обнову. Вјерује се да рад, посебно тежи, доноси несрећу и омета духовну припрему.
Традиционално се савјетује да на предвечерје Нове године људи избјегавају сукобе, несугласице и свађе. Вјерује се да негативне емоције могу донијети несрећу у новој години, па је важно провести дан у љубави, стрпљењу и међусобном разумијевању.
