Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

Извор:
Агенције
01.02.2026
21:49
Коментари:0
Рукометаши Хрватске освојили су бронзану медаљу на Европском првенству, пошто су у борби за треће мјесто побиједили Исланд резултатом 34:33.
Упркос поразу од Шведске у првој фази, Хрвати су нанизали четири побједе у главној групи, прије пораза од Њемаца у полуфиналу.
У борби за бронзу све вријеме су водили, иако нису успијевали да се одлијепе, али је минимална разлика била довољна за седму медаљу Хрватске на ЕП, односно 16. на великим такмичењима.
Након побједе, рукометаши Хрватске су запјевали пјесму контроверзног пјевача Марка Перковића Томпсона, познатог по усташким текстовима.
Они су након освојене медаље запјевали пјесму "Ако не знаш шта је било". Та пјесма алудира на ратна дешавања у Хрватској деведесетих година прошлог вијека.
Подсјетимо, Данска је дошла до златне медаље, пошто у великом финалу у Хернингу била боља од Њемачке резултатом 34:27, чиме је оправдала улогу првог фаворита.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму